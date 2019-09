Ejercitarse ‘volando’: así funciona el fly yoga

También conocido como yoga aéreo, el fly yoga es una de las más singulares y atractivas versiones de esta cada vez más popular actividad. En este caso se realiza suspendido de una tela con cierto grado de elasticidad que cuelga del techo.



“Es una técnica que combina ejercicios del yoga tradicional, posturas del hata yoga, de yengar y de ashtanga ”, explica Gabriela Fortino, profesora nacional de educación física en Argentina y especialista en ‘ashtanga’ yoga.

Creado por la instructora francesa de yoga, Florie Ravinet, junto a fisioterapeutas, en 2009, asocia yoga dinámico con trabajos aéreos y posturas acrobáticas. A diferencia de otras variantes, se trata de una actividad de alta intensidad. “Es un entrenamiento de suspensión en el que se trabaja todo el tiempo contra la fuerza de gravedad, por lo que no es para cualquiera: hay que mantenerse en el aire, muchas veces cabeza abajo. Por eso requiere un alto nivel de control corporal”, señala la especialista en yoga.



Al igual que las otras variantes, “trabaja la unión de cuerpo, mente y espíritu”, e incluye posturas clásicas de gimnasia, danza y de encadenamiento de circo.

Pero no todo es ‘levitando’, pues combina técnicas que son de suspensión y otras que no, como pilates y ‘stretching’, en las que hay contacto con el piso. “Las posturas que están en contacto con el piso son más fáciles, la complejidad tiene que ver esencialmente con la suspensión”, comenta Fortino. La práctica es, entonces, progresiva. A medida que se va entrando en confianza, se van sumando más técnicas en suspensión.



Las clases duran, en un principio, una hora y progresivamente alcanzan la hora y media. No requiere tener conocimientos previos de yoga, pero “es fundamental practicarlo con un maestro que guíe y oriente, llevándonos desde lo más básico a lo más complejo para evitar accidentes y lesiones”, advierte la experta.



¿Por qué elegir fly yoga? “La gente lo elige porque es desafiante, novedoso y sale de lo tradicional”, dice la profesora. ¿Y sus ventajas? “Mejora la calidad de la respiración, la fuerza y el control corporal general”, concluye.

Hay que mantenerse en el aire, muchas veces cabeza abajo. Por eso requiere un alto nivel de control corporal FACEBOOK

TWITTER

Los pros

- Activa la circulación.

- Mejora la flexibilidad.

- Corrige la postura.

- Tonifica los músculos.

- Las posturas invertidas producen una acción de drenaje linfático.

- Ayuda a ganar equilibrio.

- Mejora la concentración.

- Genera una mayor fuerza, velocidad y potencia.

- Ayuda a combatir el estrés.

Quiénes no deben probarlo

- Personas con la presión alta.

- Aquellos que sufren lesiones osteoarticulares.

- Gente con sobrepeso.



MALÚ PANDOLFO

LA NACIÓN (Argentina) - GDA