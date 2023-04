Sin vómitos, sin mareos, con sangrados frecuentes y sin cambios considerables en el peso. Así transcurren los embarazos crípticos o silenciosos.



El término se usa para referirse a los procesos de mujeres que no tienen idea de que están embarazadas. Muchas de ellas no se enteran hasta que están de parto, como describe la profesora Helen Cheyne, de la Universidad de Stirling, a la 'BBC'.

Estos casos no son tan frecuentes y en la investigación sobre ellos han identificado que factores como el estrés o ciclos menstruales irregulares pueden estar relaciones con los embarazos crípticos.



Lea también: (Embarazo: la pérdida de memoria y confusión que algunas mujeres experimentan).



Uno de los riesgos de estas patologías es que parte de la sociedad parece que desconoce o niega la existencia de esta situación y se hace evidente cuando las personas dicen que es imposible que una mujer no sepa que está gestando.



Esto puede tener consecuencias fatales tanto para las madres, como para los bebés, como lo expone la investigadora Alicia Llorca- Porcar en su artículo 'Embarazo críptico o negación del embarazo, una realidad desconocida', publicado por la Revista Internacional de Tecnología Ciencia y Sociedad.

¿Cómo es posible que no se identifique un embarazo?

Facebook Twitter Linkedin

Algunas mujeres que han compartido su historia narran que los dolores del parto las han tomado por sorpresa. Foto: iStock

Pese a que las causas del embarazo críptico no están del todo claras, se piensa que tanto aspectos físicos como psicológicos podrían estar involucrados.



Silvia Azaña Gutiérrez, embrióloga, explica en un blog de la ONG Reproducción asistida que si tiene menstruaciones irregulares, síndrome de ovario poliquístico (SOP) o insuficiencia ovárica prematura (IOP) es posible que la ausencia del sangrado no cause extrañeza.



La profesional también menciona la obesidad o el sobrepeso, pues, esto puede alterar el ciclo menstrual y dificultar la percepción del movimiento del bebé.



Y añade que el miedo al embarazo, podría causar la negación de la gestación como un mecanismo de defensa del organismo que trataría de esconder el embarazo y de minimizar los síntomas.

Los riegos

El principal riesgo de un embarazo críptico es que, al tratarse de un embarazo desapercibido para la mujer, no se tomarán las precauciones y cuidados oportunos.



Lo que puede causar carencias nutricionales o incluso, la ingesta de alcohol, nicotina u otro tipo de sustancias que suponen un riesgo para el feto.



Es por eso que con frecuencia los bebés que llegan a término tienen bajo peso al nacer o son prematuros.



"Se han documentado casos de negación del embarazo con resultado de muerte materna o neonatal por complicaciones obstétricas, como hemorragias en el parto, dificultad de salida del feto por malposición, problemas en el feto y neonato, hemorragia neonatal periparto, desgarro o rotura del cordón traumático neonatal, prematuridad, bajo peso al nacer, retraso mental, mortalidad intrauterina y neonatal, a veces relacionada con insuficiencia placentaria, o complicaciones por eclampsia o preeclampsia", expone Llorca- Porcar en su artículo.



Por eso, la ginecóloga Amalia Cañadas recomienda en el portal 'Salud Savia' que "en el momento en el que aparezcan molestias o cambios en la menstruación o en otros aspectos de la salud de la mujer en edad reproductiva y con relaciones sexuales activas se debería someter a una revisión por parte del ginecólogo".

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias