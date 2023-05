Es posible que al reportar a un especialista dolor de cabeza, rigidez, colon irritable, bruxismo, cistitis intersticial, dolor crónico general, cansancio y hasta depresión o ansiedad y no se encuentre un diagnóstico, en realidad se tenga dolor nociplástico.



Este es un concepto reciente que fue producido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP). Esta molestia surge por el procesamiento incorrecto de estímulos que no producen dolor y que se presentan en ausencia de una infección.



Las causas de este tipo de dolor se asocian a factores orgánicos y componentes psicológicos mayormente asociados con historias personales, antecedentes de relaciones violentas o de abusos.



La IASP reconocía dos tipos de dolor: uno nociceptivo, encargado de proteger al cuerpo humano, pues aparece cuando hay una herida o una fractura y que crea reacciones sobre determinada parte del cuerpo para alertar que hay una lesión, ademásm que puede empeorar. Por otro lado, el dolor neuropático, generado cuando las conexiónes del sistema nervioso están dañadas



Lo que sucede con el dolor nociplástico es que suele ser crónico e incapacitante a lo largo del tiempo. De igual forma, una de sus particularidades es que no se manifiesta por un daño específico en el organismo.



Ojo, recuerde que mantener una vida saludable es la clave para mantener oxigenado su cerebro. Foto: iStock

Este, se relaciona con factores psicosociales que contribuyen al cambio plástico de as neuronas. Por lo anterior, el médico Nicolás Renna, médico cardiólogo y presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA), explicó que “el corazón contiene un sistema nervioso intrínseco que exhibe funciones de memoria tanto a corto como a largo plazo”.



También agregó que hay una conexión entre el corazón y el cerebro que va más allá de los receptores. Por esto, hay una entidad que se denomina ‘síndrome del corazón roto’ en la que una emoción fuerte y negativa provocada por la muerte de un ser querido, una mudanza o pérdida laboral, ocasiona la liberación de una cantidad exagerada de hormonas como la adrenalina que produce estrés y, en consecuencia, puede llevar a una miocardiopatía que puede manifestarse como una insuficiencia cardíaca o un infarto.



Diagnóstico Foto: iStock

Quienes han tenido dolor nociplástico por años, pueden sospechar de la aparición de una enfermedad grave como un tumor o algún padecimiento terminal, a pesar de que no tengan evidencia de ello.



"Se da una suerte de círculo vicioso, porque los pacientes con dolor nociplástico piensan o manifiestan cierta sintomatología que afecta su vida cotidiana y abandonan muchos hábitos saludables como salir a caminar, hacer ejercicio, comer sano o integrarse socialmente; abandonan hasta la medicación o se sobre medican irresponsablemente dando lugar al desarrollo de una patología cardiovascular convencional, ahí sí con posibilidad real de un infarto”, dijo el cardiólogo.



Como cuesta reconocer cuando se trata de este tipo de dolencia, la evaluación clínica exhaustica es imprescindible porque a partir de ella se descartan alteraciones físicas responsables de ocasionar el agobio.



Por otro lado, luego del diagnóstico, el tratamiento apunta a: terapia física en un nivel suave y paulatino, puede ser con gimnasia acuática o estiramiento; psicoterapia, es decir, un seguimiento profesional cognitivo conductual; y la asignación de fármacos para aumentar la serotonina y la nordrenalina. En conjunto, se invita a que el paciente no deje a un lado actividades socioafectivas, educaticas o laborales.





Jimena Delgado

Escuela de periodismo El Tiempo