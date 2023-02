Luego de un reciente revuelo que ocasionó una joven polaca llamada Julia Faustyna al decir que ella creía ser Madeleine McCann, una niña que desapareció en Portugal en 2007, las redes sociales y el mundo tiene los ojos puestos sobre lo que sucede con esta familia.



(Siga leyendo: Astigmatismo: qué es, síntomas y tratamiento de este defecto visual)

La duda frente a la posibilidad de que realmente sea la menor, tiene a más de uno en vilo, especialmente a los padres de la niña, quienes dedicaron su vida a encontrarla. Este domingo, el medio inglés The Mirror y la misma joven informaron que la familia McCann habría aceptado realizarse una prueba de ADN.



Uno de los rasgos físicos en los que coinciden Julia Faustyna y Madeleine McCann es el coloboma. Según la enciclopedia médica especializada Medline Plus, se trata de un defecto congénito del iris del ojo que se describe como una, fisura o hendidura, presente desde el nacimiento.

Esta condición se presenta como un orificio redondo y negro localizado dentro o al lado del iris o como una muesca negra de diferente profundidad en el borde de la pupila, dándole a esta una forma irregular, como una fisura que va desde la pupila hasta el borde del iris.



La mayoría de los casos de coloboma son de causa desconocida y no se relacionan con otras alteraciones. Según Medline Plus, un pequeño porcentaje de pacientes con esta alteración ocular presentan, además, otros trastornos hereditarios del desarrollo. Por lo general, los colobomas se diagnostican en el momento del nacimiento o poco tiempo después.



(Le puede interesar: Toxoplasmosis ocular: ¿Qué es y cuáles son sus posibles causas y síntomas?)



Se cree que un coloboma es genético y que se puede transmitir en la familia, por lo que no existe una cura para esta condición. Los síntomas del coloboma dependen de dónde se produce. Un coloboma del iris será visiblemente evidente debido al aspecto de cerradura o de ojo de gato de la pupila.



Según los expertos, las personas con coloboma que afecta la parte anterior del ojo pueden tener problemas con la visión y deben ser evaluadas en la infancia.

Más noticias de Salud