De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, más de 55 millones de personas viven con demencia, cuyo concepto agrupa varias enfermedades del cerebro y el sistema nervioso, entre ellas el Alzheimer, en la cual se encuentra el del 60 al 70 por ciento de los casos.



En Latinoamérica, según la organización, los casos de esta enfermedad van en aumento, siendo las mujeres las más afectadas con un 66 % en la región.

Específicamente, el Alzheimer es un trastorno del cerebro que va empeorando con el tiempo y tiene diversas características como que el cerebro disminuya de tamaño y esto ocasiona que las neuronas vayan muriendo.



Este deterioro de la memoria también ocasiona que se cambie el comportamiento, los pensamientos e incluso las habilidades de interactuar con otros, según la Clínica Mayo.



De acuerdo con la OPS, la demencia se clasificó como la catorceava causa de años de vida perdidos por mortalidad prematura.

Tipos de Alzheimer

Según el Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos -NIH- existen dos tipos de Alzheimer:



- Alzheimer de inicio tardío: es el tipo más común de la enfermedad y se puede presentar desde los 65 años. Está relacionado con el gen APOE ɛ4 que determina la gravedad de la enfermedad.



- Alzheimer de inicio temprano: como su nombre lo indica, los síntomas inician a temprana edad, que puede ser a los 35 a los 65 años.



En cuanto al tratamiento de la enfermedad, la Clínica Mayo menciona que existen algunos medicamentos que pueden ayudar a mejorar los síntomas de la enfermedad o a retrasar su avance.



Así mismo, en algunos países se encuentran centros que apoyan a los pacientes y sus familias para sobrellevar la enfermedad, como fundaciones o instituciones especializadas.



No obstante, tenga en cuenta que esta enfermedad no tiene cura y que en las etapas más avanzadas de esta perjudica gravemente el cerebro, ocasionando importantes funciones cerebrales relacionadas con la hidratación y nutrición, por lo que puede llevar a la muerte.



Siempre que presente algún tipo de afectación en su salud, no olvide consultar con especialistas según la enfermedad que presente, para que sean ellos los que le den información y los tratamientos adecuados. No se automedique.

Mi padre tiene demencia

