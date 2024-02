¿Qué enfermedades se pueden contraer si se sienta en un baño público?

Los baños públicos probablemente son uno de los lugares más expuestos a contaminación, bacterias y presencia de infecciones, debido a que pueden ser transmitidas a través de las heces.



Estas son muy fáciles de contraer si no hay un hábito del lavado de manos y tampoco una higiene al momento de depositar sus necesidades. Sin embargo, permanece la duda, si también es posible adquirir alguna enfermedad o malestar al sentarse en el inodoro público.

De acuerdo con el portal de la 'Organización Mundial de la Salud, OMS', la falta de higiene supone uno de los principales factores de riesgo para la adquisición de algunos padecimientos bacterianos.



Si bien es cierto que no hay un análisis minucioso, acerca de contraer enfermedades si se siente en un inodoro público, si existe la posibilidad de contraer infecciones en este tipo de servicios.



De acuerdo con la página uruguaya de seguridad social, 'Osim, Obra Social de Personal de Dirección', los principales microorganismos que se encuentran colonizando este tipo espacios son los micrococos, estafilococos y estreptococos, entre otros, los cuales pueden ser responsables de "la formación de abscesos y en algunas cepas elaborar toxinas que causan gastroenteritis, síndrome de la piel escaldada y síndrome de shock tóxico".



Sin embargo, estas también se encuentran en la tapa del retrete, las manijas de las puertas, grifos e incluso la tapa que cubre el rollo de papel higiénico, si se tiene en cuenta que su limpieza puede variar y estos elementos no se conoce la manera en la que son aseados.



Por ello, la principal vía de contagio de estos gérmenes es fecal-oral, "que una persona toque alguna superficie contaminada con alguna de estas bacterias desechadas, y que sin lavarse las manos correctamente, se toque luego la cara, de acuerdo con el portal citado.



En ese sentido, la probabilidad de adquirir alguna enfermedad solamente con sentarse en el inodoro es muy baja, debido a que la piel es muy resistente a este tipo de contactos, siempre y cuando no se tenga ninguna laceración en la misma que permita el ingreso de estos microorganismos.



Sin embargo, los expertos recomiendan no sentarse en los retretes públicos con el fin de ayudar a reducir el riesgo de contagio de padecimientos como: Escherichia coli (E. coli), Norovirus, Shighella, que pueden alterar su sistema digestivo y provocar fuertes diarreas y dolor estomacal, según la revista de salud de 'Medicina y salud Pública'.



Vale aclarar que dentro de los posibles virus no es posible contraer ninguna ETS. Expertos han aclarado que las enfermedades de transmisión sexual como la clamidia, la gonorrea, la sífilis, herpes o el virus del papiloma humana o el VIH, aunque son diferentes, no se contagian de dicha manera.



Las ETS bacterianas (clamidia, gonorrea y sífilis) se transfieren mediante el contacto con membranas infectadas de la vagina, el pene, el recto y la boca, por ejemplo. Igualmente, se ha indicado que las bacterias no pueden sobrevivir fuera de ese ambiente, ni tampoco las causas virales de ETS, por lo que sentarse en un baño no implicaría una transmisión.

