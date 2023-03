Durante los últimos años el consumo de marihuana medicinal y recreativa ha tomado fuerza debido a la regulación que se ha dado en varios países y la normalización que ha adquirido esta sustancia.



A menudo se escuchan experiencias de personas que han optado por diferentes tratamientos para calmar el dolor, poder dormir o aliviar la ansiedad. Pero, ¿sabe qué efectos puede tener el consumo de Cannabis en adultos mayores de 65 años?, aquí le contamos:

Según información publicada por Infobae y basada en estudios hechos por American Geriatrics Society, en Estados Unidos, casi 100 de 600 adultos son consumidores de algún tipo de Cannabis, ya sea recreativo o medicinal.



No obstante, expertos enterados de las altas cifras de consumo advierten que los efectos de esta sustancia en el cuerpo de los adultos mayores de 65 años no es el mismo que en el cuerpo de los jóvenes.



Por un lado, dicen que la marihuana tiene dos componentes que hay que tener en cuenta: el THC (delta-9-tetrahidrocannabinol) y el CBD (cannabidiol), que por lo general es usado en los derivados medicinales.

Aceites con extracto de marihuana.

(Imagen de referencia). Foto: iStock

Expertos recomiendan que si un adulto mayor decide comenzar un tratamiento a base de Cannabis, debe consultar a su médico, ya que este podría causar efectos adversos con el consumo de medicamentos tradicionales.



Así mismo, advierten que podría causar caídas, lesiones o estados de confusión en los consumidores que tendrán cierto nivel de alteración en su metabolismo.



Pero el consumo de marihuana recreativa, es decir, la que contiene el componente THC, puede traer consigo diferentes consecuencias, ya que se consume el componente activo de esta sustancia.

Está comprobado que el THC altera el sistema nervioso central y provoca una liberación extrema de dopamina, lo que produce una alteración de los estados de ánimo y a veces, recrea la sensación de bienestar.



Sin embargo,ese medio informa que el THC puede traer consigo cambios repentinos de ánimo, generación de pánico o ansiedad, e incluso, pérdida de la memoria.



Expertos recomiendan consultar al médico sobre el uso de marihuana recreacional o recreativa, antes de iniciar el consumo.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

