En el segundo semestre del año Colombia presenciará a menor escala dos eclipses. El primero es el 14 de octubre y es un eclipse solar. Estos se producen cuando la luna, que está lo más alejada posible de la tierra, se interpone entre el planeta y el Sol. Por otro lado, el segundo será el 28 del mismo mes y, por el contrario, es un eclipse lunar, es decir, astro quedará completamente cubierto por el sol oscureciendo la Tierra.



Ambos serás parcialmente visibles en Colombia, sin emabrgo quienes estén ubicados en Norteamérica, Europa, Asia u Oceanía podrán disfrutar del fenómeno astronómico plenamente. Motivo por el que se deben tener en cuenta ciertos cuidados.



¿Qué le puede pasar al ser humano al ver directamente un eclipse?

Mirar directamente al sol durante un eclipse solar puede causar daños permanentes en los ojos, incluyendo principalmente la ceguera. Esto, porque el sol emite una garn cantidad de luz, radiación inflarroja y ultravioleta que puede dañar la retina.



Lo anterior, sin importar el tiempo de exposición que tengan los ojos, ya que como consecuencia las quemaduras corneales paarecerán. Estas, son lesiones que traen como síntomas visión borrosa, picor en los ojos, sensibilidad en la luz o enrojecimiento. Así que al presentar alguno de los signos anteriores lo mejor es consultar a un especialista.



Este tipo de lesión ocasiona la pérdida de visión central, aunque no a la lateral. Según la Asociación Retina de Navarra, los primeros signos de este tipo de degeneración afectan a la agudeza visual: pueden aparecer áreas sombreadas, distorsión o dismonución de la agudeza visual central, lo anterior según la Asociación Retina de Navarra.



“Por imposibilidad para la mayoría de habitantes del mundo de observar el fenómeno, la NASA transmitirá el eclipse solar en vivo desde el Glaciar Unión,”, señaló 'Nat Geo'. Foto: iStock

Por otro lado, Sergio Barbero, del Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicasdice que "mirar al sol siempre es peligroso", pero

"nunca miramos a pleno sol porque el fuerte brillo de éste nos hace apartar la mirada", explica. Sin embargo, "el peligro de los eclipses es que, al disminuir el brillo nos da la sensación de que la energía que llega sobre nuestra retina no es peligrosa, lo cual no es cierto". Por eso también insiste en que no se debe observar directamente un eclipse solar ni sin protección ni con 'soluciones caseras'.



Por ende usar “radiografías, negativos, cristales ahumados, cámaras de fotos, telescopios sin filtro o cualquier otro instrumento no diseñado para tal fin, dado que se pueden producir graves lesiones en los ojos”, es mala idea de acuerdo a la Universidad de Barcelona.



¿Pasa lo mismo con un eclipse lunar?

Diferente a lo que pasa con el astro rey, cuando se trata de un eclipse lunar no hay que tomar tantas precausiones para evitar el deterioro de la vista. Esto, porque la radiación no es tan alta y la intencidad de la luz reduce notablemete, lo que permite disfrutar con mayor tranquilidad.

Los eclipses de Sol se producen en fase de luna nueva. Foto: Ojo Bala / Archivo EFE

¿Cómo prevenir el deterioro de la vista al ver el eclipse?

Para proteger los ojos de la luminosidad del sol y la alta radiación ultravioleta, lo más recomendable es usar elntes especiales para la observación de eclipses. De igual forma, lo ideal es usar un filtro de soldador con vidrio de protección.



Ante la proliferación de 'gafas de eclipse' falsas, los expertos insisten sobre la importancia de cuidar los ojos ya uqe pueden sufrir daños severos. Ricard Casas, del Instituto de Ciencias del Espacio de Barcelona, también insiste en lo mismo: "para mirar al cielo durante un fenómeno es necesario utilizar 'gafas de eclipse', que no dejan pasar la luz infrarroja ni ultravioleta, y hay que huir de inventos caseros".



