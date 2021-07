¿Qué efecto tendría aplazar la segunda dosis de la vacuna Pfizer?

A mediados de junio, el Ministerio de Salud anunció la extensión a 12 semanas (3 meses), para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Esto aplica para quienes sean vacunados con dicho biológico a partir de la etapa 4 de la fase 2.



A pesar de que se venía aplicando cada 21 días - según lo recomendaba la farmacéutica estadounidense según sus ensayos clínicos -, el Ministerio decidió cambiar el plazo bajo la premisa de que esta recomendación está soportada en evidencia científica.



Esto es lo que se sabe sobre la respuesta inmune cuando se extiende el plazo de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer:



Una investigación de la Clínica Mayo (EE.UU), publicada recientemente en 'British Journal of Medicine (BJM'), demuestra que el retardo de la segunda dosis de este tipo de vacunas puede disminuir entre el 10 y el 15 por ciento la mortalidad por covid-19, cuando se logra inmunizar entre el 0,1 por ciento y el 0,3 por ciento de la población por día y cuando la efectividad de la primera dosis alcanza el 80 por ciento.



De igual forma, otros estudios citados por la la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN), como uno realizado en el Reino Unido, demostró que la aplicación de una sola dosis evitó la enfermedad sintomática en el 67 por ciento de los trabajadores de la salud.



Por su parte, otra investigación realizada en Israel evidenció que el mismo esquema tuvo los mismos resultados en el 57 por ciento sobre la población general y el 76 por ciento de los trabajadores de la salud.



Con estos y otros análisis, la ACIN concluyó que se puede encontrar que la efectividad de un sola dosis de las vacunas tipo mRNA, como la de Pfizer, es altamente efectiva para prevenir la hospitalización y la muerte en quienes la reciben.



De igual manera, señalaron que estudios exploratorios han demostrado que la efectividad de la segunda dosis no disminuye aún cuando se retrase hasta 12 semanas. De hecho, se considera que para disminuir la mortalidad, aumentar el tiempo de 21 a 84 días , resulta favorable.



Espaciar aplicación de 2da dosis de vacuna Pfizer a 12 semanas genera crecimiento de su eficacia. Lo han hecho:



🇬🇧Reino Unido

🇩🇰Dinamarca

🇳🇴Noruega

🇫🇷Francia



Por otro lado, Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Dirección de Postgrados de la Facultad de Medicina de la U. de Santiago, le dijo al medio chileno 'La Tercera' que es peor adelantar la segunda dosis que atrasarla.



“Lo que hace la segunda dosis es potenciar la respuesta inmune que hizo la primera. En la primera el cuerpo reconoce al virus y se generan algunos anticuerpos, pero ya la segunda dosis refuerza y agrega más anticuerpos al sistema. Si se demora en vacunarse con la segunda no es tanto problema porque es un despertar del sistema inmune”, aseguró.



En el caso de la vacuna de Oxford/AstraZeneca, según un estudio publicado en el pasado mes de marzo en 'The Lancet', la eficacia del biológico parece incluso mayor si se esperan tres meses entre la aplicación de la primera y la segunda dosis. Aunque no hay estudios clínicos concretos que establezcan que esto mismo ocurra con la vacuna de Pfizer, aún no se ha descartado que así sea.



