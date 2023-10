Esto debe saber si fue víctima de biopolímeros en procedimientos estéticos en Colombia

El uso de biopolímeros en cirugías estéticas ha sido un tema polémico en los últimos años. En algunas ocasiones se presentan secuelas que afectan gravemente la salud.



Los biopolímeros son macromoléculas de diferentes orígenes, derivados del petróleo, de origen vegetal y muchos son de origen sintético. Cuando son de origen sintético, la mayoría son derivados de la silicona y pueden incluir otros materiales como metacrilato o colágeno entre otros.



(Puede leer: IPS radicaron más de 66.000 reclamaciones ante la Adres este mes por servicios de salud)

Deben tener un cirujano plástico que tenga experiencia en el tema, que tenga un acompañamiento psicológico por la gravedad de la cirugía y proceso de fisioterapia FACEBOOK

TWITTER

Recientemente, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2316 de 2023, que establece sanciones para quienes causen lesiones personales con sustancias inyectables no permitidas, conocidas como biopolímeros, que se utilizan en cirugías estéticas y pueden causar daños permanentes en la salud.



En resumen, por medio de la norma sancionada por el jefe de Estado, se crea el tipo penal de lesiones personales con sustancias modelantes invasivas no permitidas, se establecen las penas para quienes las utilizan y se promueven estrategias preventivas en la materia.



Cuando el presidente Petro sancionó esta ley, la Presidenta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, Lina Triana, señaló: "Recibimos esta noticia muy contentos de que Colombia esté tomando iniciativas hacia la salud pública de los colombianos, hacia la seguridad de los pacientes.



(Le puede interesar: Germán Velásquez será el nuevo director del Invima, anuncia el presidente Gustavo Petro)



Triana añadió que la adopción de estas medidas “muestra un ente regulador preocupado por el bienestar de los colombianos” y ubica al país “como pionero internacional y eso nos enorgullece muchísimo”.



Debido a que Colombia es uno de los países donde más los extranjeros buscan tratamientos estéticos se estaba pidiendo la adopción de normas para controlar el uso de sustancias no permitidas.

Elegir bien el médico cirújano

Para el cirujano plástico, Darío Juris, debe existir responsabilidad en la atención de las personas que han sido víctimas de esta práctica, pues se trata de un proceso de reconstrucción del cuerpo. “Deben tener un cirujano plástico que tenga experiencia en el tema, que tenga un acompañamiento psicológico por la gravedad de la cirugía y proceso de fisioterapia”, resaltó.

Facebook Twitter Linkedin

El uso de biopolímeros deben tener una regulación. Foto: Laura Sepúlveda

(No deje de leer: Preocupación por la presencia de la bacteria Burkholderia en Colombia)



Juris, quien es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, agregó que “cuando el paciente llegue, se debe realizar la consulta para indagar que cantidad de producto tiene en su cuerpo, realizar una resonancia magnética para analizar la posición de los biopolímeros y lo principal, que el cirujano esté reconocido por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica”.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias de Salud