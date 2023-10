¿Qué debe tener en cuenta a la hora de elegir un cirujano plástico? Recomendaciones

Las cirugías estéticas son cada vez más comunes. Son muchas las mujeres y hombres que solicitan asesoría para mejorar su imagen física con un especialista. La disponibilidad de información en internet ha permitido a las personas investigar y educarse sobre procedimientos estéticos. Esto ha llevado a una mayor conciencia sobre las opciones disponibles y los posibles beneficios.



Recientemente, la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) reveló los resultados de su encuesta global anual sobre procedimientos estéticos/cosméticos. En ella se evidencia que Colombia no solo fue uno de los 10 países donde más de estos procedimientos se practicaron en el mundo, sino que tuvo un incremento en el número total del 31 por ciento frente al 2021.



En el 2022, según la encuesta, se practicaron en Colombia 732.783 procedimientos estéticos. De estos, 466.453 fueron quirúrgicos y 266.330 no quirúrgicos.



Los procedimientos quirúrgicos más comunes fueron la liposucción (79.708), las cirugías de aumento mamario (63.204) y de glúteos (55.667), la abdominoplastia (41.087) y el levantamiento de senos (33.028).

Siempre intentamos explicarles que revisen que esa clínica u hospital tenga estos permisos para realizar la cirugía Foto: iStock

En la lista de los procedimientos no quirúrgicos más practicados en el 2022 están la

aplicación de toxina botulínica (96.368) y de ácido hialurónico (71.734), la reducción

de grasa (33.445), el tensado de piel (19.162) y el tratamiento de la celulitis (14.323).



A raíz del acelerado crecimiento en cirugías plásticas que experimenta el país, EL TIEMPO, habló con María Isabel Cadena, Presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, que brinda algunos consejos a la hora de elegir un cirujano plástico.



"Primero el paciente debe decidir qué tipo de cirugía se va a realizar y buscar su cirujano. Hablaré de los miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que es una sociedad científica donde los doctores, de manera voluntaria, hacen un proceso para ingresar mostrando todos sus diplomas, sus credenciales y siguiendo un proceso muy detallado o estricto. Entonces, los pacientes pueden acudir a uno de estos cirujanos plásticos, pero es importante decir que en Colombia también existen otros cirujanos que pueden decidir de manera voluntaria no ingresar a nuestra organización y en ese caso los pacientes deben realizar búsquedas por Registro de Talento Humano en Salud, y ahí pueden confirmar si ese cirujano plástico cuenta con las acreditaciones necesarias", aseguró.



La especialista también explica que es relevante tener en cuenta el lugar en donde se van a realizar estos procedimientos. "En Colombia las clínicas, deben tener una estrella de habilitación, que es lo que entrega la Secretaría de Salud Municipal o Departamental, dependiendo de cada región, y esa estrella, pues debe decir que está habilitada para realizar este tipo de procedimientos. Este punto le cuesta más dificultad, sobre todo a los pacientes extranjeros. Entonces, siempre intentamos explicarles que revisen que esa clínica u hospital tenga estos permisos para realizar la cirugía", explicó.

La asesoría es fundamental, porque es allí cuando va a poder indagar sobre los elementos que van a usar en su cuerpo en la intervención quirúrgica. Foto: iStock

Tenga en cuenta que la ética profesional es muy importante, por eso debe tener en cuenta que más allá de lo que usted quiere, debe escuchar las recomendaciones médicas sobre lo que es mejor según el estado de salud de cada persona. La asesoría es fundamental, porque es allí cuando va a poder indagar sobre los elementos que van a usar en su cuerpo en la intervención quirúrgica.



Asimismo, debe tener claro que todo no se va a hacer de la noche a la mañana, por lo que es importante realizar una serie de exámenes médicos y visitas a otros profesionales antes de hacer el procedimiento, de esta manera sabrá cuál es su actual estado de salud y no va a correr riesgos durante la operación.



Solucione todas sus dudas antes de realizar el procedimiento, hasta que no se sienta en total confianza no acepte realizarse la intervención quirúrgica, eso es importante porque su vida estará en manos de otra persona. Identifique bien cuáles son los materiales que van a usar en su organismo, que no sean invasivos, ni causen daños posteriores.



Tenga en cuenta que el médico también debe estar pendiente de usted durante el proceso de recuperación, pues es clave estar bien durante las semanas posteriores para que los resultados sean los esperados.



