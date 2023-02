El ibuprofeno es un medicamento que "se usa para aliviar el dolor, la sensibilidad, la inflamación y la rigidez ocasionados por la osteoartritis (artritis causada por el desgaste del revestimiento de las articulaciones), y la artritis reumatoide (artritis causada por la inflamación del revestimiento de las articulaciones)", así lo indica el sitio web Medline Plus.

También se utiliza para aliviar dolores leves o moderados, por ejemplo, el dolor menstrual, de muelas o de espalda.



Este antiinflamatorio pertenece a una clase de medicamentos llamados AINE. Su acción consiste en frenar una sustancia que causa dolor, fiebre e inflamación.

Efectos secundarios

A pesar de aliviar el dolor en el cuerpo humanos, este medicamento presenta una serie de efectos secundarios. Medline Plus señala que estreñimiento

diarrea, gases o distensión abdominal, mareos nerviosismo y zumbido en los oídos, son algunos de los efectos que se pueden aparecer.

De acuerdo a lo anterior, expertos recomiendan que si la personas presenta síntomas como aumento de peso sin explicación, dificultad para respirar, fiebre, e

inflamación de pies, tobillos o pantorrillas, ronquera, piel pálida y visión borrosa, deben acudir a su médico de cabecera y no tomar ibuprofeno hasta no hablar con un profesional.



Advertencias

Quienes toman medicamentos son más propensos a sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral que quienes no lo ingieren. Estas situaciones pueden suceder sin previo aviso y pueden causar, incluso, la muerte.



Por ende, se recomienda no tomar ibuprofeno si sufrió un ataque cardíaco recientemente, a menos de que lo indique un experto en salud.



Las personas se deben "asegúrese de informar a su médico cómo se siente, de manera que pueda recetarle la cantidad correcta de medicamento para tratar su afección con el menor riesgo de efectos secundarios graves", indica Medline Plus.

Cabe mencionar que el ibuprofeno recetado tiene una presentación en tabletas para tomar por vía oral. Generalmente, este se toma entre cada 4 o 6 horas de acuerdo sea necesario para calmar el dolor.



Precauciones y recomendaciones

Antes de tomar este medicamento informe a un médico si es alérgico al ibuprofeno, a la aspirina o a otros AINE. También, indique qué medicamentos con y sin receta médica, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas toma o piensa tomar.



En caso de que la persona esté embarazada, planea quedar o está amamantando, el ibuprofeno puede dañar al feto y ocasionar problemas con el parto si se toma alrededor de las 20 semanas o más tarde durante el embarazo. Por ello, se recomienda hablar con un profesional.



Esto también último aplica si se va a someter a una cirugía, así sea dental. Entre otras precauciones se menciona: no tomar ibuprofeno de venta libre con ningún otro analgésico, a menos de que el médico lo autorice; y preguntar acerca de los los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento cuando se es mayor de 75 años.

Finalmente, el ibuprofeno debe estar en su envase original, cerrado herméticamente y, lo más importante, mantenerlo fuera del alcance de los niños. Se recomienda guardarlo en temperatura ambiente y lejos del calor excesivo y la humedad, por ejemplo, no en el baño.



