Esto es lo que debe hacer en caso de quemarse con pólvora en las fiestas de fin de año

La llegada de las festividades de fin de año, como Navidad o Año Nuevo, es algo que genera un gran sentimiento de felicidad y celebración en la mayoría de colombianos. Una de las formas más recurrentes para festejar es con pólvora, sin embargo, esto ha generado una gran cantidad de lesionados a lo largo de los años.



A corte del 12 de diciembre de 2023 se ha reportado un total de 332 personas lesionadas por pólvora en Colombia, de acuerdo con el último informe de Vigilancia intensificada de lesiones por pólvora pirotécnica del Instituto Nacional de Salud. Por lo tanto, es de gran importancia saber cómo actuar en estos casos y qué tanto daño al organismo puede producir una quemadura.



(Lea también: Lesionados por pólvora: ya se han registrado 100 menores heridos este mes).

Las últimas cifras han generado gran preocupación, pues en comparación con el 2022, ha habido una variación del 11.4 %, con 34 casos más de personas afectadas en el 2023.



Además, se han presentado dos muertes, lo que ha implicado una variación del 200 % en el presente año.



Antioquia es el departamento que registra el mayor número de casos de lesionados por pólvora, con un total de 40 personas afectadas. Los territorios que le siguen son: Bogotá (36), Cundinamarca (19), Valle del Cauca (18), Cauca (16), Boyacá (15), Caldas (15) y Magdalena (15).



(Puede leer: Indignación por nuevo video de joven que lanza pólvora con la boca en Antioquia).

Grado de quemadura

El 89 % de las personas lesionadas reportó que fue por quemadura con pólvora. En cuanto al grado de quemadura, 48.4 % de los afectados sufrieron quemaduras de grado uno, el 46.3 % fueron de grado dos y el 5.3 % de grado tres.



Tenga en cuenta que las quemaduras de grado dos y tres requieren de atención médica inmediata, mientras que las de grado uno se pueden tratar en casa.

#BoletinNo14 @INSColombia en su último reporte de lesionados con pólvora. Total de lesionados: 332. Menores de edad afectados:113. Fallecidos por pólvora: 2 mujeres, mientras estaban en una fábrica de pólvora.#CelebremosDistinto #EstaEnTusManos pic.twitter.com/ZPAzR0DXtR — Instituto Nacional de Salud🇨🇴 (@INSColombia) December 13, 2023

Las autoridades recomiendan evitar cualquier manipulación, compra o uso de estos elementos, en especial en niñas y niños, para evitar quemaduras, amputaciones o cualquier afectación a la salud de la ciudadanía.



(Siga leyendo: ¿Cómo proteger a su mascota del estrés por la pólvora en Navidad? Algunos consejos).



En cualquier situación, una quemadura puede causar la muerte porque afecta la piel que es la barrera corporal contra las infecciones, además de que cumple otras funciones como la termorregulación y la sensibilidad. Cuando la piel se afecta, se pierden líquidos, electrolitos y proteínas, causando un desequilibrio en el paciente, de conformidad con portales médicos.

¿Qué hacer en caso de presentar una quemadura con pólvora?

Este es el protocola de primeros auxilios que debe realizar en caso de presentar una quemadura por pólvora, según Coosalud.



- Mantenga la calma.



- Cerciórese de que el lugar donde ocurrió el accidente sea un sitio seguro, así evitará aumentar el número de lesionados.



- Retire de manera inmediata el agente que esté causando la quemadura, para interrumpir el daño que hace a los tejidos.



- Con ayuda de agua fría, disminuya la temperatura de la quemadura.



- Cubra la herida quemada con vaselina.



- Aplique un pequeño vendaje que no apriete la lesión.



- Acuda de manera inmediata a un centro de atención primaria.



- No realice torniquetes, en caso de amputación o heridas abiertas.



- Absténgase de utilizar cremas o remedios caseros, como la clara de huevo, café, tomate, tierra, bicarbonato, ya que no ayudan al tratamiento de la quemadura. Por el contrario, pueden llegar a producir dolor o contaminación.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO