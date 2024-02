¿Qué comer para romper el ayuno intermitente? De ello depende el éxito del método

El ayuno intermitente se ha popularizado en los últimos años como enfoque alimenticio con algunos beneficios para la salud, como ayudar a reducir el tejido adiposo, disminuir los niveles de insulina e inducir el cuerpo a una reparación celular.



Este método apareció en los 2000, para estudiar a los deportistas musulmanes de alto rendimiento que en el Ramadán no podían comer durante todo el día hasta la tarde, según Mónica Katz, en su libro 'El método No dieta'.

Caracterizado por tener intervalos entre una comida y la otra, hay muchos tipos distintos de este patrón, como los métodos 5:2, que consiste en comer durante cinco días con total normalidad y aplicar un menú de ayuno intermitente los otros dos días restantes de la semana, o dejar de comer durante periodos de 12 horas al día, y reservar la alimentación la otra mitad de la jornada, de acuerdo con 'Heathline'.



Expertos creen que este método puede tener efectos en la reducción de la masa corporal y la inflamación de las células, ayudando a largo plazo en la prevención de padecimientos cardiacos, musculares y hasta neurológicos.



"Algunas investigaciones sugieren que el ayuno intermitente puede ser más beneficioso que otras dietas para reducir la inflamación y mejorar las afecciones asociadas con la misma, por ejemplo: Alzheimer, artritis, asma, esclerosis múltiple y accidentes cerebrovasculares", señala 'Mayo Clinic'.



Sin embargo, se debe tener en cuenta que la implementación de tipo de sistema alimenticio dependerá de la condición física de la persona, y de su objetivo, con el fin de evitar caer en un deficit nutricional.

De igual manera vale recordar que las consecuencias positivas que este enfoque dietario pueda tener para el metabolismo también dependerán de los alimentos que consuma al momento de romper el ayuno, pues el objetivo es maximizar sus beneficios.



Según el portal de salud de la aseguradora española 'Generali', este patrón no tendrá tanto efecto en el cuerpo si los alimentos que consume provocan las impurezas que trata de depurar.

"Las legumbres, los huevos, el pescado, las nueces y el aguacate son alimentos correctos para romper el ayuno intermitente" Foto: iStock

"Escoja productos repletos de nutrientes: ricos en proteínas, fibras y grasas saludables. Por ejemplo, las legumbres, los huevos, el pescado, las nueces y el aguacate son alimentos correctos para romper el ayuno intermitente", señala el portal.



Estos elementos son y cumplen con los preceptos necesarios para mantener una dieta nutritiva compuesta de proteína, fibra y vitaminas que le proporcionen al cuerpo las propiedades requeridas para contribuir a su óptimo funcionamiento.



No olvide que este método tiene una mejor implementación si es monitoreado por un nutricionista y le dé una guía completa de los productos que mejor le funcionan a su caso en particular, ya sea reducir los niveles de insulina, la inflamación celular o el tejido adiposo.



Esto, para evitar consecuencias adversas que puedan afectar su bienestar, ya que no todos los organismos funcionan de la misma manera y tampoco garantiza que sea saludable de manera general.

UNATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

