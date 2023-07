Frutas y verduras: Son fuentes de vitaminas y minerales esenciales para el funcionamiento adecuado del cuerpo. Elige frutas y verduras de colores brillantes, como naranjas, fresas, kiwis, espinacas, brócoli y zanahorias, ya que son ricas en antioxidantes y vitamina C.

Vitamina C: La vitamina C ayuda al cuerpo a absorber el hierro y también juega un papel importante en la producción de energía. Las fuentes ricas en vitamina C son cítricos, fresas, kiwis, mangos, pimientos y brócoli.