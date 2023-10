¿Qué alimentos son recomendables para una persona diagnosticada con cáncer?

A muchos pacientes con cáncer, debido a los tratamientos que deben llevar, no les apetece consumir ningún alimento, sin embargo, esto puede debilitarlos aún más, por lo que varios especialistas recomiendan ciertos tipos de alimentos para que puedan sobrellevar sus tratamientos y no perder su energía.



Ciertos alimentos pueden contribuir en el antes, durante y después del tratamiento, lo que contribuirá al fortalecimiento de su salud y a que se sientan mejor. Cuando un paciente no está bien nutrido, se sentirá débil, cansado y será incapaz de resistir las infecciones o tolerar los tratamientos.



Por lo tanto, es importante que consuman varios tipos de alimentos como proteínas, verduras y frutas que les aporten los nutrientes necesarios para enfrentar esta etapa.

De acuerdo con el portal 'Info Cáncer', existen algunas recomendaciones para aliviar síntomas como la falta de apetito. Respecto a esto, el portal en mención recomienda realizar de cinco a seis comidas pequeñas al día en las cuales se incluyan sus alimentos favoritos, así como también ingerir líquidos y sólidos por separado.



Además, se recomienda tener un horario adecuado según las necesidades del paciente, servir las comidas de manera atractiva, y si, el especialista de la salud lo recomienda incluir suplementos nutricionales.



Por otra parte, también se recomienda evitar temperaturas extremas en los alimentos que se van a consumir, con olores o sabores intensos, eliminar las carnes rojas, incluir aderezos naturales en las preparaciones, evitar los productos enlatados y no utilizar condimentos artificiales.



Cuando el paciente tiene problemas de masticación o al tragar los alimentos, el portal recomienda que estos se proporcionen en papillas o purés, también es posible brindar alimentos ricos en calorías, como la mantequilla de maní, los jugos o los néctares, o las frutas en opciones como papillas, compotas o gelatinas.



En ocasiones, el paciente tiene dificultades con la saciedad, por lo cual se recomienda que estos se mastiquen despacio, eviten las comidas con alto contenido de grasa y limiten la cantidad de líquido durante las comidas.



En los casos en los que el paciente tenga recurrentes náuseas o vómitos, se recomienda proporcionar alimentos a temperatura ambiente o fríos, tomar los líquidos en pequeños sorbos, no proporcionar comidas muy grasosas o condimentadas y en lo posible consumir caldos sin grasa y gelatinas o agua de arroz para mantener la hidratación durante el día.

Algunos tratamientos contra el cáncer ocasionan efectos secundarios como diarrea o estreñimiento. En el caso de la diarrea es recomendable disminuir el consumo de fibra que no se puede eliminar fácilmente, así como evitar el consumo de leche y sus derivados, no consumir comidas irritantes o picantes, así como también evitar alimentos como la coliflor y el brócoli, que son causantes de flatulencias; fraccionar las comidas y beber abundantes líquidos.



En cuanto a quienes sufren de estreñimiento, se recomienda aumentar el consumo de fibra que puede ser en presentaciones como verduras, frutas crudas o integrales, añadir salvado de trigo en las comidas, tomar de ocho a 10 vasos de líquido que pueden estar distribuidos entre agua y otras bebidas, evitar alimentos, ácidos amargos, fritos o picantes, no consumir las verduras crudas y si el doctor lo recomienda suplementar con glutamina.



Por otra parte, hay algunos tratamientos contra el cáncer que producen anemia en sus pacientes. Por lo tanto, es importante que estas personas consuman alimentos ricos en hierro, lo que ayudará a la producción de glóbulos rojos.



Entre los alimentos que contienen mucho hierro están los vegetales de hojas verdes y las carnes rojas.



Recuerde siempre acudir a su médico frente a cualquier duda sobre el tratamiento contra el cáncer y los alimentos que puede o no ingerir.

