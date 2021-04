La moda del 'raw food': ¿Qué alimentos se pueden comer crudos?

La moda del ‘raw food’ o la dieta a base de comida cruda se ha comenzado a popularizar y cada vez se encuentran más crudiveganos o crudívoros en el panorama gastronómico. Sin embargo, es relevante saber cuáles son los alimentos que se pueden consumir crudos sin incurrir en ningún daño para la salud.



(Lea también: Alimentos que pueden ayudar a combatir el insomnio, según estudio).

De acuerdo a lo que le dijo a 'La Vanguardia' la especialista en nutrición Pilar Esquer, los extremos son malos y una dieta a base de comida cruda puede ser peligrosa.



“Corremos el riesgo de comer alimentos crudos que no deberíamos (...) Es importante huir de cualquier tendencia gastronómica reduccionista que implique todo o nada, como es el caso del raw food llevado al extremo, ya que contraviene el mejor atributo que tiene una alimentación saludable: la variedad”, indica.



Ahora bien, las comidas que se pueden comer crudas son la carne de vacuno, que se presenta en los restaurantes en modo de ‘steak tartar' o de ‘carpaccio’. Eso sí, siempre es más seguro cocinarlas y hay que fijarse que el corte del animal no sea muy externo debido a los microorganismo que contiene. De igual manera, se recomienda no comer nunca cerdo o pollo crudo, pues son carnes con mayor carga microbiana.



(Le puede interesar: Colombia, entre países latinos que más consumen suplementos dietarios).

Facebook Twitter Linkedin

La carne de vacuna y el huevo se pueden comer crudos. De hecho, se considera como un plato gourmet. Foto: iStock

Por otro lado se encuentran el arroz salvaje - que deberá ponerse en remojo durante tres días, cambiando el agua al menos un par de veces al día -, calabacines, coles, pimientos, acelgas y espinacas, brócoli, ajo, apio, algas -que al cocinarse pueden perder hasta el 90% del yodo-.



Otros alimentos que se pueden consumir crudos son los huevos, sin embargo, no es muy recomendable ya que tienen una sustancia llamada avidina - que desaparece cuando se cocinan - que hace que no se puedan absorber algunas vitaminas como la biotina.



Finalmente se encuentra el pescado (atún, salmón, calamar, etc.), sin embargo, se debe tener mucho cuidado y debe ser proporcionado por un restaurante de confianza. El pescado que se come crudo debe ser fresco y debe haberse congelado por al menos 48 horas.



(Le recomendamos leer: Los ‘snacks’ ya no son los malos del paseo).

Facebook Twitter Linkedin

Para comer pescado crudo, este debe haberse congelado por al menos 48 horas. Foto: iStock

(Siga leyendo: Un pretzel le causó una reacción alérgica y quedó cuadripléjica).



Tendencias EL TIEMPO