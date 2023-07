Hacerse un tatuaje debe ser una decisión meditada. La piel es el órgano más grande del cuerpo y como tal se le debe cuidar, especialmente a la hora de hacerse cualquier procedimiento de este tipo.



Y es que para lograr que un diseño quede plasmado para siempre, una máquina con múltiples agujas inserta el pigmento en la capa media de la piel.



El procedimiento, que no requiere de anestesia, puede provocar un pequeño sangrado y dolor que depende del nivel de tolerancia de cada persona, según la Clínica Mayo.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de salud y bienestar de EL TIEMPO. Únase acá.

Previo a la sesión debe tener claro en qué zona se hará el tatuaje, el diseño y el estudio. Con esto analizado, se reducen las posibilidades de que el resultado no sea el esperado.



Normalmente el tatuador le entregará las recomendaciones que debe seguir para el cuidado de la pieza y que la curación sea óptima, lo que es fundamental para que el arte se vea bien, pues no deja de ser una herida que debe cicatrizar.



Una de las más frecuentes es sobre los alimentos. Aquí le contamos qué debe evitar después de hacerse un tatuaje.



Siga leyendo: (Mujer cuenta por qué se arrepiente de sus tatuajes: 'Desearía que no estuvieran')

Los alimentos que debe evitar

Facebook Twitter Linkedin

El tatuaje causa una herida en la piel, por lo que se deben tener cuidados posteriores. Foto: iStock

Para Martín Navarro, tatuador del estudio '3:33', la lista de alimentos que no debe consumir si se tatuó comparte una característica común y es que son irritantes o de difícil digestión.



Dentro de estos alimentos se encuentran el aguacate, la papa criolla, la yuca y la carne de cerdo.



"Ya finalizando la sesión de tatuaje le pregunto a la persona si también le cae pesada la carne roja y si su tránsito es lento, por lo que ciertas carnes pueden degradarse con el tiempo prolongado en el tracto intestinal", explica.



Eso sí, en la lista de los alimentos totalmente restringidos se encuentran las bebidas azucaradas, los embutidos, por su alto contenido de nitratos y nitritos, que son los que causan cáncer y los que también preservan la comida y los hiperprocesados, como las bebidas energéticas, los jugos, los paquetes, entre otros. Lo que sí se recomienda es tomar una gran cantidad de agua.



Esta rutina la debe implementar, por lo menos, durante 15 días.



Lea también: (Los siete países donde los tatuajes están prohibidos)



También debe evitar el uso de prendas ajustadas, hacer deporte, por el sudor, y rascarse, pues puede dañar el diseño, explica la Escuela de Liderazgo en un artículo de su blog.

Cuidados posteriores del tatuaje

Navarro añade que no se debe exponer al sol, porque degrada la composición química de la tinta y ocasiona el cambio de color.



A esto le suma evitar saunas, piscinas, jacuzzis y turcos por el tema de que abre el poro combinado con la concentración bacteriana puede infectar.



Tampoco debería consumir drogas fuertes y alcohol porque ambas sustancias se excretan a través del sistema linfático y en la orina filtrada por los riñones, igual que la tinta del tatuaje.



Lo que debe hacer es mantener la zona limpia con jabones neutros y humectar con cremas neutras y sin aroma.



Le puede interesar: (Té de laurel, canela y orégano, un remedio casero para controlar el colesterol)



"Recomiendo consumir alimentos altos en colágeno, como sopas, que se hayan preparado con el hueso de la carne adentro, y pollo, con la piel, para darle al cuerpo los materiales idóneos para reparar esa zona de tejido 'afectada'", asegura.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO