Nuestro cuerpo cambia a medida que envejecemos, y las transformaciones físicas que experimentamos influyen también en la sexualidad. Se estima que del 5 al 47 % de la población adulta masculina presenta o manifiesta 'disfunción eréctil' moderada a completa. Esta proporción aumenta en relación directa con la edad.



El desempeño sexual masculino puede estar relacionado con determinados factores físicos o psicológicos.



Incluso, un problema físico puede conducir a la aparición de problemas psicológicos (como ansiedad, depresión o tensión emocional) que, por otro lado, es posible que agraven la situación.



La ansiedad de desempeño sexual puede causar problemas y empeorar mucho más la capacidad de un hombre para disfrutar de las relaciones sexuales.



Un estudio sobre disfunción eréctil en el Norte de Sudamérica (DENSA) reveló que más de la mitad de los hombres mayores de 40 años de edad en Venezuela, Colombia y Ecuador sufren algún grado de alteración con su erección.



Los indicadores a nivel mundial coinciden en que aproximadamente 322 millones de hombres en todo el planeta se verán afectados por la disfunción eréctil en 2025, un aumento de 152 millones de hombres comparado al año 1995.



Un estudio científico publicado en la revista IntraMed sobre la prevalencia global de la disfunción eréctil concluye que el principal factor de riesgo asociado a esta condición es la edad, y las tasas crecientes de esta patología están relacionadas con el envejecimiento global de la población.



Otros factores de riesgo asociados de forma independiente con la disfunción eréctil son la diabetes, la enfermedad cardiovascular (ECV), la depresión y la hipertrofia prostática benigna (HPB). También se ha encontrado que la presencia de disfunción eréctil es un predictor de enfermedad cerebrovascular (ECV), demencia y mortalidad por todas las causas.



La prevalencia global de la enfermedad en el mundo alcanza cifras de entre 13 a 71.2 %. En América, los indicadores registran un 20.7 % de incidencia de la enfermedad y en Europa, el reporte de prevalencia se encuentra entre un 16.8 y 65.4%.



Debido a que se trata de una patología que afecta a un gran sector poblacional, los tratamientos pueden incluir una amplia variedad de medicamentos. De acuerdo con la Clínica Mayo, esta afección tiene muchas opciones de tratamiento, según la causa y la gravedad de la disfunción eréctil y las enfermedades de salud preexistentes.

Medicamentos para tratar la disfunción eréctil

Para muchos hombres, los medicamentos orales son un tratamiento eficaz contra la disfunción eréctil. En importante señalar que todo tratamiento debe estar autorizado y monitoreado, constantemente por un profesional de la salud o médico de confianza.



Sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra, Staxyn), tadalafil (Cialis) y avanafil (Stendra) son medicamentos orales que revierten la disfunción eréctil al mejorar los efectos del óxido nítrico, una sustancia química natural que el cuerpo produce y que relaja los músculos del pene. Esto aumenta la irrigación sanguínea y permite lograr una erección en respuesta a la estimulación sexual.



Según un estudio publicado en Harvard Men's Health Watch, los medicamentos funcionan rápidamente para aumentar el flujo sanguíneo en pene y ayudan a producir y mantener una erección.



El efecto puede durar varias horas y con versiones genéricas disponibles, los medicamentos para la disfunción eréctil son ahora más asequibles.



De acuerdo con la Clínica Mayo, estos son algunos de los medicamentos que suelen recetarse (no es así en todos los casos) ante problemas por disfunción érectil o bajo desempeño sexual masculino:



Sildenafilo (Viagra): este medicamento es más eficaz cuando se toma con el estómago vacío una hora antes de mantener relaciones sexuales. Es eficaz durante cuatro a cinco horas o más si tienes disfunción eréctil leve a moderada.



Vardenafilo (Levitra, Staxyn): este medicamento también es más eficaz cuando se toma una hora antes de mantener relaciones sexuales y puede tomarse con o sin comida. Una comida con alto contenido de grasa podría evitar que se absorba rápidamente.



Tadalafilo (Cialis): este medicamento se toma con o sin comida aproximadamente una o dos horas antes de mantener relaciones sexuales. Es eficaz durante un máximo de 36 horas. Se puede tomar en una pequeña dosis diaria o en una dosis más grande según sea necesario.



Hay que tener en cuenta, siguiendo las instrucciones descritas en Harvard Men's Health Watch, que las píldoras para la disfunción eréctil no funcionan bien para todos. Muchos hombres pueden experimentar efectos secundarios, como dolores de cabeza, enrojecimiento, malestar estomacal o mareos.



"Hay otros tratamientos que pueden ser tan eficaces como tomar medicamentos tradicionales para la disfunción eréctil", dice el doctor Michael O'Leary, Urólogo y Director de salud masculina en la División de Urología del Brigham and Women’s Hospital, afiliada a Harvard, y el editor en jefe del Informe Especial de Salud de Harvard Men's Health Watch.

