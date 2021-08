Puntos de vacunación contra covid-19 para mayores de 15 años sin cita

Este sábado comienza la vacunación contra el covid-19 para las personas entre los 15 y 19 años.



La Secretaría Distrital de Salud informó que estos son los puntos habilitados en Bogotá para vacunarse, sin agendamiento, este fin de semana:



De 8 a.m. a 8 p.m.



-Movistar Arena

-Compensar Cra 68

-Corferias

-Cafam Floresta

-Centro comercial Plaza de las Américas

-Centro comercial Plaza Imperial

-Centro comercial Galerías

-Centro comercial Mallplaza

-Centro comercial Bulevar Niza

-Centro comercial Centro Mayor

-Centro comercial Dorado Plaza

-Centro comercial Santafé

-Centro comercial Paseo Villa del Río

-Plaza de los Artesanos

-Biblioteca El Tintal



De 8 a.m. a 5 p.m



-Carpa Gran Estación

-Hemeroteca de la Universidad Nacional



De 7 a.m. a 5 p.m.



-Mundo Aventura

-Coliseo El Tunal

-Coliseo Cayetano Cañizares

-Coliseo Palestina

-Coliseo Tibabuyes

-Coliseo Villa de los Alpes

- Vista Hermosa (7 a.m. a 2 p.m)



Sin embargo, para evitar filas se puede agendar en https://www.vacunacionbogota.com/.



Los jóvenes entre 15 y 17 años deben asistir con un acompañante mayor de edad.



#ATENCIÓN 📢 ¡Si tienes 15 o más años de edad, acude, a partir de este sábado y sin agendamiento, a cualquiera de los puntos habilitados en Bogotá y recibe la vacuna contra el covid-19! #Recuerda: jóvenes entre 15 y 17 años deben asistir con un acompañante mayor de edad🚩⬇️ pic.twitter.com/2i7UOmxqLu — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) August 21, 2021

