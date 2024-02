Punto G en mujeres: ¿cuáles son los mitos que existen sobre esta zona erógena?

El punto G hace referencia a la parte del área clitorial en la mujer, donde presuntamente se encuentra ubicado en la pared interior de la vagina, detrás del pubis y alrededor de la uretra.



Esta zona erógena es reconocida precisamente por su sensibilidad al placer al momento de ser estimulada, dado que allí se acumulan varias terminaciones nerviosas, de acuerdo con 'Heathline'.

Desde 1981, fue la primera vez que se habló del término a manos del alemán Ernst Gräfenberg, que aseguró que el término se debía a un punto único, con el que se podía proporcionar una satisfacción sexual.



Sin embargo, con el paso del tiempo se ha descubierto que este concepto no es un punto único, y que en realidad es una zona mucho más grande de estimulación, pero que en todas las mujeres no es similar

Para algunas personas esa zona es más sensible o en ella sienten de manera diferente Foto: iStock

"Hay un área que tiene mucho tejido sensible, porque es la parte posterior del clítoris donde se conectan los bulbos de los brazos y otros tejidos y glándulas. Para algunas personas esa zona es más sensible o en ella sienten de manera diferente", explica Rachel E. Gross, autora del libro 'Vagina Obscura', en entrevista con la 'BBC'.



El considerar que el punto G es una ubicación fija, como si fuese una especie de órgano, suscita confusiones, que en el argot popular también se ha entendido erróneamente como un "botón" que siempre llevará al orgasmo, según la experta.



"El problema es que con frecuencia las revistas les dicen a las mujeres que busquen un punto mágico y que, si encuentran ese botón, tendrán un orgasmo alucinante. Y si te pones a buscar ese punto mágico, que no existe, entonces seguramente dejarás de explorar tu cuerpo y no te darás cuenta de lo que realmente hay en él", señala Gross para el medio citado.

Otro mito es creer que la estimulación del área, que en realidad es el clítoris, es la misma para todas las mujeres. Incluso muchos creen que su placer es generado solamente con la penetración, cuando este es solo uno de los pasos. Para intensificar la excitación también se puede utilizar los juguetes sexuales, los dedos, la lengua, entre otos.



En ese sentido, se aclara que el placer es subjetivo y que no todas las mujeres pueden conseguir el clímax de la misma manera, aunque la mayoría reporte sensaciones que pueden ser material empático para quien escucha y comparte sus experiencias placenteras y de orgasmo, de acuerdo con Antonio Murillo, sexólogo y psicólogo de la Delegación de Córdoba del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental.



"El placer es una sensación subjetiva, por tanto, es difícil poder afirmar que el punto G sea la zona que más placer puede proporcionar, ya que todo dependerá de cada mujer, de sus percepciones y de sus preferencias, aunque está demostrado que puede dar un placer muy intenso", afirma el experto para el portal 'Cuídate Plus'.



Ante cualquier duda sobre su sexualidad y la manera de estimularla, se recomienda siempre consultar con expertos, a la vez que los mismos sugieren una autoexploración corporal para así identificar que tipo de estimulación es le favorece más a la zona G.

