¿Puedo tener sexo el mismo día cuando me vacuno contra el covid-19?

Mientras la vacunación contra el covid-19 avanza en Colombia y el mundo, aún hay varios interrogantes sobre los efectos secundarios que puede tener la inmunización contra la enfermedad.



Eso sí, también son muchos los mitos que han circulado al respecto.



Una de las noticias falsas que más ha circulado desde que se aprobaron las vacunas contra el covid es que quien se aplique el biológico puede afectar su fertilidad. Esto es completamente falso.



Las fases de los ensayos clínicos de las vacunas que han recibido autorización para uso de emergencia han demostrado que recibir la vacuna no afecta la fertilidad; es más, algunas participantes en los estudios clínicos quedaron embarazadas durante el estudio. Ninguna vacuna de la que se sospeche que puede afectar la capacidad de una persona para concebir ha sido o será aprobada.



En este sentido, otro de los mitos que han surgido es que las personas no pueden tener relaciones sexuales el mismo día que se vacunan. Esto, igualmente, no tiene sustento científico.



De acuerdo con nuestra columnista Esther Balac, "frente a las posibles contraindicaciones que tendría tener sexo el mismo día de la vacunación, tampoco existen al tenor del rigor científico. En otras palabras, si los ganosos gozan de buena salud y no hay eventos adversos que lo impidan, a la cama se puede ir, sin ninguna restricción, siempre y cuando no se infrinjan las mínimas medidas de bioseguridad, que se deben mantener".



En conclusión, no, no hay ningún problema con que usted tenga relaciones sexuales el mismo día que recibió la vacuna.



Eso sí, tenga presente que estar vacunado contra el SarsCov-2 no significa estar protegido contra posibles infecciones o que, incluso, usted no pueda contagiar de covid a su pareja.



"Si bien estos riesgos son mínimos, no hay que perderlos de vista a la hora de subirse al catre. Por supuesto que la vacunación masiva es la herramienta más sólida para retomar la anhelada normalidad, en la cual los polvos no serán la excepción. Sin embargo, por ahora, lo mandado es no bajar la guardia ante el infame virus", concluye Balac.

