¿Se podrá escoger cuál vacuna recibir contra el covid-19?

Dentro del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 que está próximo a empezar se incluyen vacunas de diferentes casas farmacéuticas y con diversas tecnologías.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explica que algunas se han desarrollado a partir de virus atenuados y otras tienen trozos de proteínas o del RNA del patrón genético.



Hasta el momento, Colombia ha asegurado 29 millones de dosis repartidas entre las que se negociaron con Pfizer/BioNTech, Oxford/Astrazeneca y Janssen y las que llegarán a través del mecanismo COVAX.



En ese sentido, el ministro Ruiz fue enfático en que todas estas vacunas del Plan Nacional de Vacunación confluyen hacia el mismo propósito que es proteger a la población y por eso no se podrá elegir cuál elegir.



(Lea también: Colombia afina detalles para la aplicación de las vacunas covid-19)



“Las condiciones del plan no permitirán escoger la vacuna. Buscamos un efecto de acción colectiva, en el que al vacunar a una persona protegemos a los demás”, afirmó.



El Ministerio de Salud también ha informado que algunas vacunas como las de Pfizer, que requieren ultracongelación, se destinarán a las ciudades que posean esta tecnología y las que pueden conservarse a temperaturas usuales llegarán a las regiones apartadas.



Según lo anunciado por el Gobierno, el Plan Nacional de Vacunación comenzará en febrero próximo, aunque no se ha detallado la fecha exacta de inicio.



(Consulte: Preguntas y respuestas claves que nos hacemos todos sobre las vacunas)

UNIDAD DE SALUD