Usted puede contagiarse con dos variantes de covid al tiempo: expertos

Biológicamente es posible que un persona se contagie de covid-19 con dos variantes distintas de manera simultánea, una situación ya documentada por la ciencia, que si bien es rara, puede ocurrir, incluso con otros virus.



Según Carlos Álvarez, infectólo experto designado por la OMS para los estudios del covid-19 en Colombia, no es un hallazgo que deba ser alarmante, pero "es una situación que en biología puede suceder", como ya se ha visto en otros países con pacientes de covid-19 y se ha analizado científicamente.



(Le puede interesar: El rechazo a las vacunas, el nuevo gran reto de la pandemia)

(De su interés: Diez razones que permiten confiar en la vacuna de Janssen)



Según el Ministerio de Salud en un comunicado público, la situación puede ocurrir por infección de dos fuentes virales distintas, o, incluso, de personas enfermas con dos variantes que contagien de ese modo a otro paciente.



“Es decir, de dos personas diferentes, pero también podría infectarse de una

persona que tenga dos variantes”, detalló Álvarez.



(Para leer: Vacunas Pfizer no se aplicarán más en primeras dosis: Gobierno explica)



Finalmente el experto de la OMS recordó que esta “es una posibilidad biológica que

podría ocurrir, no solo con el virus del SARS-CoV-2, (covid-19) sino que también puede suceder con otros virus”, por lo que mas allá de una alerta, lo que corresponde es reforzar el mensaje del autocuidado y la bioseguridad.



“Las medidas de prevención siguen siendo las mismas que ya conocemos”, dijo Álvarez: uso correcto del tapabocas, evitar aglomeraciones, mantener distanciamiento físico, lavar y desinfectar las manos con frecuencia y mantener los espacios ventilados.



No olvide: ¿Si tuve covid, por qué tengo que esperar 3 meses para vacunarme?