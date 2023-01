Uno de los problemas de la sociedad es la falta de sueño diario y, aunque se le presta poca atención, tiene efectos en el desarrollo de la vida en el día a día.



Frente a esto, Elizabeth Klerman, neuróloga de la Universidad de Harvard, en Cambridge, estado de Massachusetts, desarrolló un estudio para ver los efectos que tiene "recuperar sueño en el fin de semana".



En esa investigación se reveló que "dormir un par de mañanas puede ser una forma importante de reducir su deuda de sueño".



Para el estudio, según se describe en la presentación de los resultados, les preguntaron a los participantes por sus horas y hábitos de sueño.

Si la falta de sueño está interfiriendo con sus actividades diarias acuda al médico. Foto: iStock

Además, les permitieron un tiempo para dormir y en la medida en que transcurría el estudio, los pacientes iban estabilizando sus horarios, lo que les mostró a los investigadores que no tenían buenos hábitos de sueño.



Klerman le dijo a The Harvard Gazette que "tener un sueño reparador no solo significa dormir 12 horas, pero sí se hace necesario pasar más de 8 horas en la cama".



A lo que agregó que "si te quedas dormido en el momento en que tu cabeza toca la almohada, no estás durmiendo lo suficiente".



Pero, la neuróloga aclaró que recuperar el sueño no es un ejercicio matemático, así que se hace necesario dormir las horas suficientes todos los días para rendir.

