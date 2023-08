La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, que se caracteriza por la proliferación exagerada de células de la piel como respuesta a la activación del sistema en regiones cutáneas focales, derivando en una erupción con manchas rojas y escamosas que pican.



(Lea también: Proteger la piel de los niños: clave para el tratamiento de la psoriasis pediátrica)

El riesgo de padecer esta afección está presente tanto en adultos como en niños. Aunque es mucho menos frecuente, la psoriasis pediátrica corresponde a aproximadamente 1 de cada 3 casos en el mundo. La complicación en estos casos radica en que, cuando la psoriasis se presenta en la infancia, suele ser menos evidente.

(Lea también: Consejos para evitar el envejecimiento prematuro de la piel)

En entrevista, la Dra. Carolina Cortés Correa, dermatóloga, docente de Dermatología de la Universidad Nacional de Colombia y la de los Andes, y coordinadora académica del servicio de dermatología del Hospital Universitario La Samaritana, habla sobre todo lo que debe saber sobre esta enfermedad y cómo impacta a Colombia y la región.

Facebook Twitter Linkedin

La psoriasis tiende a presentarse de una forma reconocible para los médicos dermatólogos, como placas en la piel de color rojo descamativas, con bordes bien delimitados y relieves que destacan. Foto: iStock

¿Qué tan prevalente es la psoriasis pediátrica en Latinoamérica y Colombia?



La psoriasis, en general, se puede presentar hasta en el 3 % de la población. Datos específicos para niños y adolescentes no hay muchos, pero en Colombia hay un estudio publicado por la Universidad Javeriana, guiado por el doctor Daniel Fernández y la doctora Laura Charry, donde muestran el estudio de la prevalencia de la psoriasis en Colombia en general, y evidencian que los pacientes que tienen edades entre uno y 16 años son menos del 1 % de la población.

Estas cifras son tomadas, específicamente, de las bases de datos del Ministerio de Salud nacional, y son datos que fueron estudiados hasta el 2017.

(Siga leyendo: Ojo con los tatuajes de henna: pueden generar graves reacciones en la piel)

Si yo tomo como base todas las enfermedades de la piel que pueden dar en los niños, hay estudios en Latinoamérica que reportan que la psoriasis puede corresponder al 4 % de todas las enfermedades que pueden afectar a esta población, desde que nacen hasta que tienen 17 años.

¿En qué rangos de edad puede afectar la psoriasis y por qué prestar especial atención a la pediátrica?



Facebook Twitter Linkedin

Dra. Carolina Cortés Correa, dermatóloga. Foto: Archivo particular

La psoriasis se puede presentar desde la etapa de la lactancia hasta la adolescencia, en esta primera es muy frecuente que empiece en las áreas del pañal como unas placas rojas que no se controlan adecuadamente con las cremas para pañalitis.

También puede presentarse en la edad preescolar o cuando los niños ya están en el colegio, asociado a desencadenantes infecciosos. Por ejemplo, algunas infecciones bacterianas, principalmente de garganta, pueden ser un activador gatillo de una psoriasis especial que se llama “en gotas”; sin embargo, yo puedo presentar psoriasis en cualquier momento de mi infancia o adolescencia.

¿Existe un tratamiento eficaz?, ¿es curable?



Es importante hacer los diagnósticos tempranos (desde la infancia) de los pacientes con psoriasis, porque esto nos permite tratamientos más rápidos, así como mejorar el pronóstico de la enfermedad.

Hasta el momento, la psoriasis no tiene una cura, o sea que es crónica, como la tensión alta o la diabetes, pero diagnosticarla tempranamente nos va a ayudar a hacer tratamientos oportunos, a estar identificando comorbilidades como artritis, que se puede presentar asociada a la psoriasis de manera más temprana, y así evitar complicaciones futuras.

(Le puede interesar: ¿Qué es la rosácea, la enfermedad que padece Sebastián Martínez?)

Aunque hasta el momento no existe una cura para esta enfermedad, existen muchísimos tratamientos tanto aplicados como tomados o inyectados, que ayudan a controlar las manifestaciones de la psoriasis, desde las más leves hasta las más severas.

¿Cuáles son los síntomas de alerta temprana y cuándo debería un padre de familia llevar a su hijo a consulta?

La psoriasis suele presentarse como placas rojas con escamas que son muy adheridas a la piel, y tiene muchos diagnósticos que pueden parecerse, como alergias o algunos hongos. Por lo tanto, el mayor síntoma de alerta que debo tener en cuenta como padre para sospechar de una posible psoriasis en mi hijo es que recibe un tratamiento para una alergia y no quita fácilmente, o le hacen tratamiento pensando que es un hongo y este no mejora con el mismo.

En ese momento ya el médico de atención primaria debe alertar sobre una patología dermatológica que no está siendo tratada de la manera más adecuada, y entonces deberá remitir a un dermatólogo, pues la psoriasis es manejada por dermatología y su tratamiento debe ser dirigido por esta especialidad.

Además de la sintomatología física, ¿cómo puede afectar la psoriasis la vida de un niño?



Además de que la psoriasis va a impactar el estado físico de un paciente, porque va a presentar una o muchas placas como las que ya mencionamos en todo el cuerpo, la infancia y adolescencia es el periodo donde todos empezamos a formar nuestra autopercepción; es decir, es la etapa donde todos generamos nuestra autoestima y nuestros rasgos de personalidad.

Por lo tanto, si un niño tiene una enfermedad que afecta las partes visibles de su piel es un niño que va a ser tímido, al que probablemente van a molestar en el colegio, que va a tener dificultades para lograr tener amistades y va a generar para su adultez déficit en su autoestima, lo que puede derivar en un adulto nervioso, inseguro, que no es capaz de establecer relaciones adecuadas.

(Lea también: Hepatitis: todo lo que usted debe saber sobre esta enfermedad)

Ya se sabe que más del 30 % de pacientes con psoriasis en su infancia tienen problemas de depresión y/o ansiedad, y por eso es tan importante tratarlas a tiempo, para evitar este tipo de asociaciones con patologías psiquiátricas.

Hay todavía mucho estigma alrededor de la psoriasis. ¿Cuáles son los principales mitos que se oyen en consulta sobre esta enfermedad y cuáles son las verdades que los derrumban?



El primer y mayor mito de la psoriasis que debemos romper es que esta es contagiosa, por esta creencia es que muchos pacientes son rechazados en su trabajo o colegio; sin embargo, la fisiopatología de la enfermedad no se genera en ningún momento por una bacteria ni por una infección, por lo tanto, esta no puede ser contagiosa.

Debemos recordar que la psoriasis es causada porque las células de la defensa del cuerpo, que son los linfocitos, atacan la piel y generan estas placas rojas, haciendo que la piel no recambie en el tiempo que lo debe hacer (entre 36 y 37 días), sino en seis o siete días. Es muy importante saber esto para que no estigmaticemos a los pacientes con psoriasis.

¿Existe un subdiagnóstico de la psoriasis en general? Si sí, ¿por qué y cómo lo abordamos para contrarrestarlo?



La psoriasis no es algo que se presente todos los días. Esta poca frecuencia es lo que hace que los médicos generales no conozcan mucho de la enfermedad; sin embargo, en los últimos años hemos hecho campañas donde estamos enseñando a los médicos a identificar la patología de la psoriasis.

Si yo tengo psoriasis puede que mi hijo tenga más riesgo de desarrollarla comparado con el caso hipotético en el que no tuviese ningún familiar con la enfermedad. Entonces, si en nuestra familia está el antecedente y nuestros hijos empiezan a presentar placas rojas, estemos alertas y consultemos con los médicos.

(Lea también: Enfermedades del corazón, ¿cómo cuidarnos de la principal causa de muerte en Colombia?)

El subdiagnóstico realmente se da por el poco conocimiento que se tiene de la enfermedad a nivel de la sociedad, y por eso es tan importante hacer campañas de concientización alrededor de la misma, para que podamos promover la consulta de este diagnóstico en toda Colombia.

¿Se puede prevenir la psoriasis?

La psoriasis es una enfermedad multifactorial, esto quiere decir que debemos tener una parte genética (que nuestros genes deben estar codificados para tener esta predisposición), pero yo puedo ser el primero en mi familia en tener psoriasis. Más o menos cuatro de cada 10 pacientes tienen un antecedente familiar.

No obstante, para que estos genes que yo tengo de psoriasis se activen generalmente se asocia a un episodio de estrés muy importante o a un evento infeccioso. Por ejemplo, ahorita que tuvimos covid-19 muchos pacientes desarrollaron la psoriasis tras el contagio del virus.

También se tiene en cuenta el estrés físico, como haber estado hospitalizado o muy enfermo por alguna razón. Estas causas pueden activar la psoriasis, al igual que fumar cigarrillo.

(Lea también: ¿Por qué los gases pueden confundirse con un infarto? Le explicamos cómo identificarlos)

Como es una enfermedad que tiene esta base genética, pero tiene que activarse por algún factor ambiental, su tratamiento es muy complejo y no es algo que se pueda evitar. Si yo tengo esa característica genética cualquiera de estos desencadenantes puede hacer que se active, no hay algo que yo pueda hacer para evitar que me dé, eso no es posible.

¿Existe algún consejo que se le pueda dar a un padre o madre que no quiere que su hijo sufra de esta patología?



Mi consejo es que si una persona tiene antecedentes familiares de psoriasis y su hijo empieza a tener síntomas consulte rápidamente para poder definir si se trata de esta enfermedad o no. Hay muchas enfermedades que se pueden ver muy parecidas, y solo un ojo entrenado de un especialista va a poder diferenciarlas.

¿Qué tipos de tratamiento existen y de qué depende su elección?



El tratamiento de la psoriasis se define según lo extensa que esta sea. Si un paciente tiene compromiso de menos del 10 % de la superficie de su cuerpo, en general, decidiremos por tratamientos que son aplicados a los que llamamos tópicos, que son cremas específicas para el tratamiento de la enfermedad.

Si la psoriasis tiene un a extensión de más del 10 % la consideramos como moderada o severa, y su tratamiento no será solo con cremas sino con pastillas o inyecciones.

(Lea también: ¿Cuál es la edad de su corazón?: este fue el cálculo que hizo la IA)

En los niños es muy útil un tratamiento que se llama fototerapia, que consiste en ingresar a una cámara que tiene unos bombillos que irradian una luz con longitud de onda muy parecida a la radiación del sol, y se aplica de manera muy segura en esta población. No obstante, esta opción no es la más accesible porque no en todas las ciudades está disponible, además de que no es fácil que a los niños los lleven dos o tres veces a la semana a hacerse esta terapia. En esos casos podemos utilizar tratamiento oral (pastillas) o subcutáneo, con algunas inyecciones especiales para esta patología.

Hace 10 o 12 años eran pocas las alternativas de tratamiento para la psoriasis, pero la investigación acerca de la enfermedad ha avanzado mucho y ahora tenemos una gran variedad de medicamentos con excelentes respuestas, por eso no hay que dejar de consultar.

UNIDAD DE SALUD