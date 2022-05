La pandemia agravó los problemas relacionados con la salud mental de la población en todos los lugares del planeta.



Ante las nuevas y desafiantes realidades de distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el desempleo temporal, la educación de los niños en el hogar y la falta de contacto físico con los seres queridos y amigos, la prevalencia de muchas de estas patologías aumentó exponencialmente.



Las personas están experimentando ansiedad, depresión, ataques de pánico e incluso pueden llegar a sufrir síntomas similares al trastorno de estrés postraumático.



En Latinoamérica, la falta de reconocimiento de estos problemas entre los profesionales médicos y no médicos, los pacientes, los cuidadores y sus familias, y a nivel gubernamental, aumenta el alcance de las enfermedades.



En Colombia, el estigma por solicitar ayuda ante este tipo de afecciones y la falta de información sobre posibles rutas de atención son batallas donde el país todavía se encuentra rezagado.



Por esta razón, atender algunos de los motivos que pueden indicarle que debe programar una cita con un profesional de la salud, puede ser importante. Algunas de estas señales pueden ser:



- Si tiene problemas para conciliar el sueño y descansar, generalmente porque no se puede desconectar de los problemas.



- Se siente agresivo, irritable, con cambios de humor que no se pueden controlar y que pueden llevar a generar situaciones límite.



- Si ha perdido el control sobre los acontecimientos diarios.



- Si no logra controlar las emociones, se llora con facilidad y afloran, sin poder evitarlo, la rabia, la tristeza, la angustia, la impotencia, etc.



- Si surgen problemas físicos como consecuencia de la somatización de los problemas: dolores en diferentes partes del cuerpo, presión en el pecho, aumento de la frecuencia cardiaca, hiperventilación o respiración muy superficial y acelerada, sudoración, etc.



Según expertos, la pandemia ha permitido que la salud mental se convierta en una prioridad en la formulación de políticas, así como en el campo clínico. Ahora más que nunca, este tipo de afecciones deben ser aceptadas en términos de su carga y no simplemente en su percepción estigmatizada.

