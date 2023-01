Está comprobado científicamente. Muchas terapias psicológicas son eficaces para la intervención en personas con problemas de salud mental. Producen resultados equiparables al tratamiento con psicofármacos, y sus efectos tienden a ser más duraderos.



La mayoría de estas psicoterapias son tratamientos en los que se abordan problemas mediante la conversación. Sin embargo, existen formas diferentes de entender y abordar estas conversaciones terapéuticas, como veremos en este artículo.

La mayoría de las psicoterapias asumen el modelo médico tradicional.



Es decir, los profesionales actúan como expertos que diagnostican trastornos e intervienen sobre ellos. Por ello, las conversaciones psicoterapéuticas se centran en los problemas de quienes los sufren, con la idea de que los profesionales los resuelvan. Aunque el objetivo es que los pacientes superen sus problemas, la mayor parte de las sesiones se dedica a conversar sobre ellos.

Pero hay también planteamientos alternativos a esta visión. La más conocida es la psicología positiva, bautizada como tal en el año 2000 por el entonces presidente de la Asociación Americana de Psicología, Martin Seligman. Este concepto retomó algunas de las propuestas humanistas de los años 50 y planteó que la psicología debía dar un giro. En vez de seguir centrándose en el sufrimiento debía enfocarse en el estudio científico del bienestar, del crecimiento personal y de la resiliencia ante la adversidad.

Desde el punto de vista académico, la psicología positiva no está exenta de detractores, pero ha ido generando una abundante investigación científica. Entre sus aplicaciones prácticas están los programas de psicología positiva para las escuelas o las apps de felicidad. En el campo de la psicoterapia, aporta sobre todo una serie de ejercicios para quienes acuden a las consultas, centrados en la promoción de sus emociones positivas y de sus logros.

Un abordaje menos conocido pero que se sitúa en una línea similar es la terapia breve centrada en las soluciones (TBCS), desarrollada a mediados de los años 80 por Steve de Shazer e Inso Kim Berg. Estos terapeutas familiares descubrieron que podían acortar la duración de las intervenciones si desde la primera sesión ya accedían a recursos de sus usuarios. Para ello preguntaban por las excepciones a los problemas y por las mejorías producidas antes de la petición de consulta.

A estas conversaciones sobre los momentos en que las cosas funcionaban bien se añadió, unos años después, la técnica de la pregunta milagro. Con ella se invita a describir en detalle cómo nos gustaría que fueran las cosas en relación con lo que nos preocupa. Esta descripción del futuro preferido genera esperanza y permite que las personas vayan descubriendo posibilidades de cambio. En este sentido, la TCBS aborda la cara oculta de la luna: en vez de analizar lo que no funciona y sus causas, pone el foco sobre lo que sí está funcionando y en construir nuevas posibilidades.



Terapia a dos

La TBCS es un enfoque colaborativo, en el que los protagonistas del cambio son los propios pacientes. Los terapeutas no evalúan qué está mal ni determinan qué deberían hacer sus interlocutores, sino que establecen los objetivos de forma conjunta.

La tarea de los profesionales es colaborar con ellos y adaptarse a sus preferencias, sin perder el foco sobre sus fortalezas mediante el empleo estratégico de preguntas.

Un reciente estudio de nuestro equipo muestra que la terapia breve centrada en las soluciones se ha extendido a más de treinta países de cinco continentes. Además, se aplica mucho más allá del campo de la terapia familiar en el que surgió.

Hoy en día no solo hay psicoterapia centrada en soluciones o trabajo social centrado en soluciones, sino también intervención comunitaria, consultoría organizacional o intervención escolar basada en esta estrategia.

En el campo de la psicoterapia, el planteamiento centrado en soluciones aporta un modelo propio de intervención que ha generado evidencia científica a nivel global con ensayos clínicos que muestran la eficacia del modelo como tal, pero también la de algunas de sus técnicas en concreto. Estas técnicas se pueden utilizar también integradas en otros modelos de psicoterapia más conocidos, como la terapia cognitivo-conductual.



La mayoría de las herramientas de la TBCS tienen aplicación en la vida cotidiana. Hablar desde los recursos actuales y las posibilidades futuras genera conversaciones más constructivas que estar dando vueltas a los problemas. A continuación ofrecemos algunas pautas lingüísticas que pueden ser útiles para abordar dificultades personales, problemas de relación o conflictos:

En vez de plantearse resolver su problema o dificultad, piense cuáles son sus objetivos, qué desea conseguir. Plantéese esas metas en positivo en vez de hacerlo en negativo. Mejor “mantener mi peso” que “no aumentar mi peso”; mejor “discutir de forma tranquila” que “discutir sin gritarnos”; mejor “sonreír por la mañana” que “no llorar por las mañanas”.

Si da alguna instrucción o negocia alguna norma, hágalo también en positivo. “Quédate sentado” mejor que “No te levantes”; “Hablemos bajito” mejor que “No hablemos tan alto”.

Utilice en las conversaciones preguntas abiertas (“¿Qué mejoras ha notado?”, “¿Qué es lo que más le ha gustado?”) en vez de cuestiones cerradas (“¿Ha notado mejoras?”, “¿Le ha gustado?”). Las preguntas cerradas, que se contestan con un sí o con un no, tienden a matar la conversación.

Ante un atasco personal, profesional o familiar, dé menos vueltas a “¿por qué me pasa eso?”. Trate, en cambio, de dar una respuesta detallada a las preguntas “¿cómo me gustaría que fueran las cosas?” y “¿qué puedo poner de mi parte para acercarme a eso que quiero?”.



Si habla de algo negativo, utilice el todavía (“Veo que todavía no has resuelto el problema”) en vez de descripciones estáticas (“Veo que no has resuelto el problema”). Pruebe estas sencillas propuestas... y a que se fije en qué efecto tiene sobre usted y sobre los demás dialogar “sobre el otro lado de la luna”.

MARK BEYEBACH (*)

THE CONVERSATION (**)



(*) Profesor en el Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Pública de Navarra.



(**) Es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons.