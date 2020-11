Exigencia de prueba negativa a viajeros, un debate que no aterriza

La decisión del juzgado 11 administrativo de Bogotá, que a través de una tutela le ordenó al Ministerio de Salud exigir certificados de prueba PCR negativas a todos los viajeros como requisito de ingreso al país, volvió a poner sobre el tapete un debate que pone de por medio las medidas para controlar la pandemia en el país.

A comienzos de noviembre, a través de la resolución 1972, el Ministerio había eliminado la exigencia de dichas pruebas previo a los embarques para reemplazarla por un seguimiento a los pasajeros y el cumplimiento de una cuarentena cuando se considere necesario.



En ese momento, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, argumentó que estas pruebas no pueden garantizar completamente que las personas no tengan el coronavirus en su cuerpo, a pesar de tener un resultado negativo, pues puede estar en un periodo de incubación o incluso presentarse infecciones después de tomada la muestra. Esto podría dar una falsa sensación de seguridad, según dijo.



En su momento, Julián Fernández, director encargado de epidemiología del Ministerio de Salud, manifestó que el cambio en los requisitos previos al vuelo serían declarar no presentar síntomas asociados al covid-19 y diligenciar un formulario en una aplicación, todo en el marco del Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (Prass).



(Lea también: ¿Qué dejan los primeros resultados del estudio de seroprevalencia?)



La decisión en ese entonces, además, fue basada en conceptos de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), que no veía oportuno el requisito de la prueba en países donde hay una circulación activa del virus, como Colombia.

​

Sin embargo, causó revuelo en ciertos sectores que alegaban que viajeros infectados eran un riesgo para otros dentro de los aviones, sobre todo en vuelos de larga duración.



En ese sentido, la tutela interpuesta por el abogado Alberto Elías González invocando, entre otras cosas, el derecho a la salud pública y a la vida, logró "suspender de forma inmediata" esta eliminación de la exigencia de la prueba y señala que en adelante el test negativo debe ser un requisito. Igualmente, el fallo exige que todos los pasajeros que lleguen al país guarden una cuarentena de 14 días, un requisito que antes solo se pedía cuando se manifestaban síntomas en el seguimiento.



Si bien frente al fallo el Ministerio de Salud ha manifestado que se tomará los plazos permitidos por la ley para analizarlo y emitir las acciones que den lugar, la divulgación del sentido de la tutela generó reacciones en diferentes sentidos.



Para empezar, Andrés Uribe, vocero para Colombia de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata), dijo en entrevista a 'Blu Radio' que “es muy preocupante que un juez y una tutela sean capaces de tumbar una decisión tomada por el Ministerio con todos los elementos técnicos”.



El mismo vocero le dijo a EL TIEMPO que “por el momento el protocolo actual se mantiene” y recordó que “la industria (aérea colombiana) sigue los protocolos multicapas de bioseguridad recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), que incluyen el uso de tapabocas, distanciamiento físico, filtros HEPA abordo y limpieza de aviones, entre otras medidas”.



(Tal vez le interese: El oxímetro, uno de los mejores amigos en la época de pandemia)

Nuevas posturas

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no respalda el requisito de estas pruebas, en un nuevo concepto el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) sí recomienda test antes y después de viajar a otros países.



En concreto, según los CDC, “las pruebas de detección antes y después de viajar pueden reducir el riesgo de propagar el covid-19. No eliminan todos los riesgos, pero combinadas con un período de estadía en casa y las precauciones cotidianas como usar tapabocas y practicar el distanciamiento social pueden hacer que viajar sea más seguro al reducir la propagación en los aviones, aeropuertos y destinos”.



Y en ese sentido, aconseja a los viajeros hacerse una prueba de detección de 1 a 3 días antes del vuelo; y otra de 3 a 5 días después de aterrizar. “Quédese en casa durante 7 días después de viajar, incluso si el resultado es negativo. Y si no se hace una prueba de detección, lo más seguro es quedarse en casa por 14 días”, dice la entidad.



Los CDC indican, textualmente, que los viajes en avión “exigen pasar tiempo en las filas de los controles de seguridad y en las terminales de los aeropuertos, lo que puede ponerlo en contacto cercano con otras personas y superficies que se tocan con frecuencia. El distanciamiento social es difícil de mantener en aeropuertos muy concurridos o en aviones muy llenos, y sentarse a menos de dos metros de otras personas –a veces durante horas– puede aumentar su riesgo de contraer el virus”.



(Consulte: Conozca las tres vacunas más adelantadas contra el covid-19)



Hace poco, un estudio publicado por la escuela de salud pública de la Universidad de Harvard concluyó que el riesgo de infectarse con el nuevo coronavirus en un vuelo es mucho más bajo que en otras actividades comunes como ir a un supermercado. Sin embargo, para Pedro Cifuentes, experto en salud pública, esto no puede ser un argumento para no hacer las pruebas, pues la discusión no se centra en el riesgo de contagio dentro del avión, sino en que se suban pasajeros infectados que no se detecten y expongan a personas sanas.



Mientras tanto, España comenzó a exigir una prueba negativa para ingresar a su territorio; Inglaterra anuncia que reducirá la cuarentena de 14 a cinco días a los pasajeros que se sometan a un test de coronavirus y den negativo; y algunas aerolíneas europeas anunciaron los llamados vuelos libres de coronavirus, en los que se subirán solo personas negativas a pruebas rápidas de antígenos en rutas problemáticas, con el objetivo de minimizar los aislamientos y dinamizar el transporte aéreo.

Algunas voces

Mientras se espera que el Ministerio termine de definir las acciones a seguir esta semana, expertos en salud pública tienen posiciones encontradas frente a la necesidad de pedir pruebas moleculares antes de abordar.



(Además: Rusia dice que su vacuna contra covid-19 tiene eficacia de más de 95 %).



Luis Jorge Hernández, doctor en salud pública, dice, por ejemplo, que la tutela ganada para volver a las pruebas PCR se enmarca en la lógica de miedo e incertidumbre que vive la sociedad y el “estado policivo que nos hace creer que a más exámenes y restricciones vamos a estar mejor, lo cual no es cierto”. Y agrega que la PCR a viajeros, así la pidan en algunos países como España, no sirve. Por el contrario, asegura que una medida que sí es efectiva es que toda persona que llegue al país esté en cuarentena por dos semanas.



En la otra orilla está el exministro de Salud Gabriel Riveros, quien se muestra partidario de su obligatoriedad. Y aunque no desconoce las dificultades y las limitaciones derivadas de los tiempos de tamizaje y el momento del viaje, afirma que es mejor practicarlas y sumarlas a otras estrategias de control.



El infectólogo Carlos Eduardo Pérez deja clara su preocupación de que los jueces dicten medidas de salud pública en contravía de las autoridades sanitarias, pero coincide en que las pruebas sí pueden reducir el riesgo individual de contagio en los pasajeros. Y Mauricio Serra, gerente ejecutivo de Compensar, agrega que esta medida puede proteger a los viajeros en viajes de larga duración.

UNIDAD DE SALUD