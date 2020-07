No se harán segundas pruebas de covid-19 a asintomáticos y casos leves

El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, confirmó este miércoles que de acuerdo con los nuevos lineamientos para el manejo de covid-19 no se les harán segundas pruebas moleculares a pacientes asintomáticos y síntomas leves para confirmar su estado de recuperación.

Moscoso explicó que quienes han dado positivo en pruebas moleculares PCR pero no han desarrollado síntomas o solo han tenido cuadros leves no necesitan un segundo análisis después de 14 días desde el inicio de síntomas, teniendo en cuenta que por criterios clínicos se consideran ya recuperados, tal como lo han recomendado la Asociación Colombiana de Infectología en su consenso más reciente.



(Le puede interesar: Entienda por qué el tapabocas puede salvarle la vida)



El viceministro indicó que estas personas en todos los casos deben cumplir con el protocolo establecido para confirmados de covid-19, que se basa en estricto aislamiento, uso de tapabocas y cuarentena obligatoria durante 14 días y mientras dure la pandemia.



Si uno de los familiares o personas cercanas de un caso confirmado también manifiesta síntomas leves no se le hará prueba, aclaró el viceministro, y será considerado como caso probable por nexo epidemiológico y deberá seguir los protocolos establecidos: reporte a la aseguradora de salud y aislamiento total.



En ese sentido, las pruebas de diagnóstico continuarán haciéndose con prioridad a grupos de riesgo, personas hospitalizadas, trabajadores de la salud o con síntomas de moderados a graves.



(Invitamos a leer: La crónica de una Bogotá que se está quedando sin UCI para covid-19)

Y las segundas pruebas moleculares estarán limitadas para personas consideradas como “de riesgo”, que son aquellas que padecen procesos de inmunosupresión o bajas defensas por enfermedades crónicas y que requieren una vigilancia especial, según expuso Moscoso.



También se harán segunda pruebas a quienes estén en hospitalización o en unidades de cuidados intensivos por cuadros severos de covid-19. “Estas personas tienen una condición especial que hacen que su carga viral sea mayor y necesitamos mirar cómo se comporta para determinar si ampliamos el aislamiento”, indicó Moscoso.



Así y todo, el viceministro aseguró que se hará segunda prueba siempre que un médico así lo considere. “Los médicos tienen autonomía médica y podrán solicitarla cuando lo requieran así el caso esté fuera de los lineamientos”, sostuvo el funcionario.



(Lea también: 10 días en promedio tarda un paciente en recibir diagnóstico de covid)

También le puede interesar:

- Potencial vacuna china para la covid-19 también da buenas noticias



- Lo que debe saber de la potencial vacuna de Oxford contra la covid-19



- Más sedentarios y más obesos los niños en esta cuarentena



UNIDAD DE SALUD

Consulte aquí todas las noticias de la Unidad de Salud de EL TIEMPO.

Contáctenos a través de @SaludET, en Twitter, o en el correo salud@eltiempo.com.