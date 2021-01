Esto es lo que debe saber sobre las pruebas PCR para entrar a Colombia

El 31 de diciembre, el Ministerio de Salud firmó la resolución 2532, con la cual se modificó el anexo técnico de la resolución 1627 del 2020 y se revivió la exigencia de las pruebas PCR negativas para los viajeros internacionales que ingresen al país vía aérea.



Este documento es el resultado de un fallo de tutela que impuso en noviembre pasado el juzgado 11 administrativo, que resolvió reinstaurar este requisito que había sido eliminado por las autoridades de salud semanas antes.



En su momento, cuando se decidió eliminar este requisito, el Ministerio de Salud aseguró que seguía las recomendaciones hechas por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estas pruebas no representaban un impacto para mitigar la circulación del virus y que los pasajeros, de todas formas, iban a ser monitoreados a través de la estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS).



Sin embargo, varios países de la región y Europa decidieron en las últimas semanas exigir este requisito e incluso entes como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) recomendaron realizar pruebas antes y después del viaje.



Y a pesar que el Ministerio de Salud decidió impugnar la decisión del juez y aun no hay resultados de un fallo de fondo, la autoridad sanitaria emitió la resolución y, en suma, los pasajeros que lleguen a Colombia ya deben presentar PCR negativa.



Las autoridades aeroportuarias exigirán este requisito en cada distrito, según el documento.



El documento establece que desde el pasado 31 de diciembre todo pasajero internacional -incluso bebés, niños, niñas y adolescentes- que llegue al país debe presentar antes de abordar el resultado de su prueba PCR practicada máximo 96 horas antes del vuelo. Las aerolíneas deberán informar de este requisito en sus páginas web.



El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, explicó que las personas que están en tránsito hacia el país o están cerca de su viaje y no tienen prueba PCR hecha con resultado negativo podrán llegar al país y deberán practicársela en territorio nacional y guardar cuarentena durante dos semanas.



“Los viajeros que no cuenten con la prueba PCR deberán manifestar por escrito, en el formulario dispuesto para ello, su dificultad para hacer la prueba en el lugar de origen u obtener los resultados en los tiempos estipulados para el vuelo. En estos casos, una vez ingrese al país, el viajero deberá realizarse la prueba PCR y guardar aislamiento preventivo durante 14 días. El aislamiento podrá terminar antes si el resultado de la prueba es negativo. Tanto el valor de la prueba como los costos derivados del aislamiento preventivo, estarán a cargo del viajero”, explica la resolución en su anexo técnico.



Sobra recordar que otros de los requisitos para llegar al país vía aérea son no presentar síntomas respiratorios, usar todo el tiempo el tapabocas y diligenciar el formulario de la aplicación ‘Check-Mig’.

UNIDAD DE SALUD