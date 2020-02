Así es la prueba que hará Colombia para detectar el coronavirus

El Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud anunciaron que Colombia cuenta con las pruebas moleculares más avanzadas para identificar virus de diferentes tipos, incluido el coronavirus 2019-nCoV de reciente aparición en China.



Después de realizar los ensayos moleculares de diagnóstico y de recibir el aval de los laboratorios de referencia internacional (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU.), Colombia se convirtió en el primer país de Latinoamérica con la capacidad de realizar estas pruebas de manera local sin necesidad de enviar las muestras a centros extranjeros.

En concreto, el equipo técnico de virología del INS adaptó a satisfacción el protocolo recomendado por la Organización Panamericana de Salud (OPS) para detección molecular rt-PCR de nCov 2019, que es el nombre técnico de la prueba para detectar el nuevo coronavirus de la China.



En esencia, estas pruebas que están disponibles desde hace varios años en el país, amplifican hasta detectar el ácido nucleico del virus, en este caso el ARN, con alta sensibilidad y especificidad.

Las pruebas se hacen en tiempo real y permiten, en el caso del coronavirus, la detección molecular de sus genes con certeza. En otras palabras, detectan rápidamente -en cuestión de minutos- si en una muestra extraída del paciente existe la presencia o no de este o de otros virus.



Y es que al ser tan específica sirve para identificar diversos de virus, no solo respiratorios. “Ya la incluimos en nuestro panel viral que ahora capta 22 diferentes virus respiratorios y en 8 horas podemos obtener resultados de las muestras”, dijo Martha Ospina, directora del INS.



“Este logro, sumado a los planes que se vienen desarrollando en el país, nos da una ventaja muy importante para afrontar esta situación global, que en Colombia aún tiene riesgo bajo (no cero) y donde a la fecha no tenemos casos confirmados”, explicó el ministro de Salud encargado, Iván Darío González.

