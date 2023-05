Uno de cada dos niños que asiste a la escuela en Colombia dice tener problemas de visión. Eso según datos de la Encuesta Nacional de Salud Escolar (ENSE), presentada en 2018 por el Ministerio de Salud. Y es que según explica el Dr. Carlos Augusto Medina, presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, enfermedades como la miopía son un problema creciente, que según datos afecta a 1 de cada 5 niños en el país. Es por eso que varias organizaciones se juntaron este año con el objetivo de cambiar por completo la visión de al menos 3.500 menores de zonas vulnerables de Colombia.

El proyecto inició este año y pretende impactar a niños y jóvenes entre los 4 y los 18 años identificados por la ONG Save The Children, que se sumó a la idea. Mientras tanto, el músculo técnico y financiero de la iniciativa viene de Nutresa (a través de la marca Chocolisto) y del emprendimiento colombiano de gafas y productos hechos con plástico reciclado Sajú.

La idea es sencilla: Save The Children identifica a los niños endepartamentos como Arauca, Chocó, La Guajira, o Amazonas, se encarga de liderar brigadas de consulta y diagnóstico, luego entrega la fórmula de cada una de las gafas y ahí entran Sajú, que las produce usando tapas de envases de Chocolisto. Y aunque parezca simple, explican los involucrados, no lo es. Para empezar porque acceder a un diagnóstico, el paso más sencillo, a veces es imposible.

“En las zonas vulnerables donde es difícil acceder a un oftalmólogo, las personas tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de visión no detectados o no tratados. En estas áreas, la falta de acceso a servicios médicos especializados, la falta de educación en salud y los bajos niveles socioeconómicos pueden contribuir a una mayor prevalencia de enfermedades oculares y discapacidad visual”, explica el Dr. Medina, de la Sociedad Colombiana de Oftalmología.

De acuerdo con Medina es por eso que las iniciativas para mejorar el acceso a la salud visual en el país son tan importantes, pues permiten la detección temprana y el tratamiento oportuno de enfermedades que en otros casos serían ignoradas.

“El sentido tan profundo que le entrega la ayuda privada a la salud pública es inimaginable, ya que impacta no solo el problema visual como tema de dolencia física sino el impacto social de educación y económico que con la ayuda del diagnóstico temprano y el manejo inicial que se otorga ayudan a construir un mejor país además abre las puertas para trabajar por valor más grande que una sociedad tiene su niñez”, señala el médico.

Primera entrega de gafas: La Guajira



Cuando Juan Diego vio sus nuevas gafas no pudo contener la emoción. Por varios años, el joven indígena wayú de 12 años, había llevado unas viejas y destartaladas gafas repletas de pegante para sostener los cristales con una fórmula ya vencida. “Estoy muy contento con estas gafas. Estas acá son las gafas viejas”, dijo, antes de romper en lágrimas de la emoción en la entrega de los anteojos realizada en el municipio de Maicao.

Juan Diego, un joven indígena wayú, recibió hace apenas unas semanas sus nuevas gafas. Foto: Chocolisto

Como él eran muchos otros: Claudia, Danna, Shadia, Tanis. En total fueron 91 niños los primeros en recibir las primeras gafas color naranja que entrega esta alianza. Según cuenta Mónica Giraldo, jefe de mercadeo global de Nutrición y Salud de la Compañía Nacional de Chocolates, desde que llegaron y durante toda la entrega “no hicimos sino llorar”.

“Uno no dimensiona el impacto que tiene esta iniciativa hasta que no lo vive con los niños. Cando se las dimos los niños nisiquiera nos querían prestar las gafas para que les tomáramos una foto. Las gafas que recibimos de Juan Diego, que eran con las que él iba a estudiar, estaban destruida. Él no paraba de llorar porque literal él nos decía ‘no veo’. Son niños con muchas carencias, pero que darles una noticia buena da esperanza de que algo funciona, y por lo menos eso que faltaba lo tienes”, asegura Giraldo.

De acuerdo con Giraldo si bien actualmente Nutresa su puso el objetivo con esta alianza de entregar 3.500 gafas, el impacto que han visto los ha llevado a trabajar para lograr incrementar el proyecto y llevarlo a un total de 10.000 anteojos formulados e incluso llegar a otros países donde opera la empresa, como Perú y Ecuador.

“Esto es un tema de largo plazo. Los temas de salud visual no se van a acabar. Queremos ser un referente y que esta alianza y el programa lo busquen para reducir ess barreras que impiden que los niños lleguen lejos. Este año entregáremos 3.500 y el presidente de la la Compañía Nacional de Chocolates me decía, ¿cómo hacemos para llegar a 10.000? El reto con Sajú es llegar a Perú y Ecuador donde tenemos presencia”, resalta.

Recoger y reciclar tapas



Con dos tapas naranja de Chocolisto se hace unas gafas. En total se necesitan 60 kilos de plásticos, o 7.000 tapas de tarros de Chocolisto, para lograr el objetivo de este año de beneficiar a 3.500 niños. Ese punto, el de recolectar las tapas, es sin duda el más retador, asegura Juan Pablo Pradilla, cofundador y CEO de Sajú.

Cuando ya las tienen entonces el modelo es personalizado. Sajú, que fabrica gafas para adultos, desarrolló un molde pensado únicamente para los rostros y facciones de niños. Cuando llegan las fórmulas entonces fabrican los anteojos, pero en caso de que estos no les funcionen a los niños (por el tamaño) pueden volver a triturar el plástico y hacer las gafas de nuevo en un tamaño mayor.

Danna fue también una de las niñas de Maicao que recibió nuevas gafas garcias a esta iniciativa. Foto: Chocolisto

“Por eso fue que nos demoramos tanto en el proceso. No era coger y convertir las tapas recicladas de Chocolisto y convertilas en gafas, sino que había todo un proceso en la mitad que era entender cómo son los niños, sus medidas y diseñar para ellos. Todo ese proceso tras bambalinas que llevamos haciendo un montón de tiempo y ya tenemos unas gafas que funcionan para niños de entre 5 a 13 años y lo que estamos haciendo es que los que se salen de ese rango le damos gafas de los rangos que nosotros ya tenemos. Pero que les queden a las medidas que necesitan”, resalta Pradilla.

De acuerdo con él, la forma más sencilla de apoyar el proceso es reciclar los tarros y tapas plásticas de envases de Chocolisto. Si bien es posible entregarlas a personas que vendan productos Nutresa a través de Novaventa, pues por allí hay un canal directo de recolección, para el consumidor lo más sencillo es reciclar y así la tapa, al final, puede llegar a Sajú.

La siguiente entrega de gafas será en Arauca y posteriormente irán a otras zonas del país. Al final tanto Pradilla como Giraldo insisten en que lo importante es “reciclar las tapas” porque tan solo con eso se logra ayudar a devolverles la visión a los niños.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD

@CaicedoUcros | @SaludET