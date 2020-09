Conozca el protocolo para el regreso a clases presenciales

El Ministerio de Salud dio a conocer este miércoles aspectos generales de los protocolos que tendrán que cumplir colegios, universidades y centros educativos en general, así como estudiantes, para que se retomen las clases presenciales en el país, que llevan suspendidas más de seis meses por culpa de la pandemia.

Ante la comisión sexta de la Cámara de Representantes, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó: “Nosotros hemos mantenido como estrategia esencial el distanciamiento de niños, niñas y adolescentes como factor fundamental para poder contener la epidemia, pero según la literatura científica y técnica éste tiene unos impactos que deben tenerse en cuenta para poder dimensionar y tomar decisiones frente a lo que implica la necesidad del regreso a clases”.



Y si bien el protocolo se encuentra en estado avanzado y se espera pueda ser expedido prontamente, algunos lineamientos generales son que podrán asistir a clases presenciales solo quienes no presenten síntomas y, por supuesto, el uso del tapabocas es indispensable, así como establecer horarios para lavado de manos, no compartir alimentos, guardar el tapabocas en bolsa de papel mientras se come, evitar tocarse la cara, la nariz o evitar frotarse los ojos, distancia física de al menos dos metros con otras personas y los guantes son recomendados solo para las personas de limpieza.



En cuanto a medidas locativas, los parámetros indican que debe suministrarse agua potable para el consumo; debe hacerse limpieza y desinfección de tanques y toda la infraestructura educativa; así como disponer de insumos para la higiene, limpieza y desinfección, ventilación, señalización y distanciamiento entre pupitres y comedores para tener un menor contagio.



También se deben escalonar tiempos de ingreso y salida de personas y vehículos para evitar la pérdida del distanciamiento físico que conlleve a aglomeraciones y aumento en la tasa de contagio. Y la toma de temperatura con planillas para el registro y control de todas las personas que acudan a la institución es obligatoria.



“Las instituciones que atiendan menores de 2 a 5 años deben verificar que ellos cumplan con el esquema de vacunación. Además, se debe priorizar el trabajo individual, en parejas o grupos pequeños para minimizar la posibilidad de contacto físico”, indicó el Ministerio.



“Por otro lado, las instituciones de educación superior con residencia o alojamientos deben tener espacios de aislamiento para asegurar el distanciamiento y seguir el protocolo cuando se presenten casos”, agregó.



Finalmente, el ministro Ruiz dijo que se establecerá un flujo de comunicación y alertas entre las instituciones educativas y las secretarías de Salud y Educación de los entes territoriales, con el fin de que se cumplan los protocolos vigentes para la detección de casos.



