Así es, paso a paso, el protocolo para vuelos internacionales

El Ministerio de Salud dio a conocer la resolución 1627 del 15 de septiembre, por la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para la reactivación de los vuelos internacionales luego de seis meses suspendidos por la pandemia.



En concreto, según fuentes del Gobierno, desde el próximo lunes los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón, de Cali; El Dorado, de Bogotá; Jose Maria Cordova, de Rionegro (Antioquia) y el Rafael Nuñez, de Cartagena, recibirán y despacharán vuelos hacia Estados Unidos, México, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia y Guatemala.



La resolución establece, en primer lugar, que la vigilancia para el cumplimiento de este protocolo debe ser garantizada por las secretarías de salud o entidades afines de la ciudad o municipio al que esté adscrito cada aeropuerto.



Y luego detalla las medidas de bioseguridad más allá de las ya conocidas, como el uso indefectible del tapabocas todo el tiempo y el distanciamiento social.



Los pasajeros internacionales deberán llegar máximo tres horas antes de sus viajes a los aeropuertos y previo al embarque se les exigirán los resultados negativos de pruebas moleculares PCR expedidos máximo 96 horas antes del vuelo. Quien no tenga ese documento o manifieste síntomas de infección por el nuevo coronavirus no podrá volar.



Esta medida aplica para todas las personas que lleguen a Colombia y para los países que así lo requieran. Las aerolíneas deberán informar con tiempo cuáles destinos exigen estas pruebas para ingresar.



A diferencia de ciertos vuelos nacionales, en los que las EPS deben cubrir el costo de las pruebas de antígenos, la resolución 1627 no establece una responsabilidad específica para las aseguradoras, por lo que se asume que los pasajeros que salgan del país asumirán este rubro por su cuenta.



Los viajeros también deberán reportar su estado de salud a través de la aplicación Coronapp y estar disponibles para los seguimientos de vigilancia epidemiológica que puedan hacer las secretarías de salud de las ciudades de destino.



Los pasajeros que vayan a tomar vuelos de más de dos horas deben portar varios tapabocas para reemplazarlos constantemente.



La resolución también establece que los viajeros deben diligenciar en su totalidad previo al ingreso a los puestos de control migratorio de entrada o de salida, el formulario de la aplicación Check-Mig (consúltela acá).

En el avión

Ya en la aeronave, las personas deben mantener la silla que les fue asignada y llevar el tapabocas en todo momento. Para vuelos de menos de dos horas los baños no podrán usarse, salvo casos excepcionales y tampoco habrá servicio a bordo.



En desplazamientos de mayor duración los alimentos se repartirán por letra, de modo que no haya pasajeros de la misma fila comiendo al mismo tiempo. Las estaciones de entretenimiento deben ser desinfectadas antes y después de cada viaje.



Otras medidas

Entre otras medidas está que las autoridades deben evitar las aglomeraciones de pasajeros en las áreas de equipaje, control migratorio y de aduana.



En estas zonas podrán permanecer pasajeros de hasta dos vuelos de forma simultánea con una separación física mínima de dos metros, establecida claramente con señales. No se permitirá más de una persona por cada señal salvo que sean menores de 12 años o personas que necesiten acompañamiento. En todo momento debe haber disponibilidad de gel antibacterial o alcohol glicerinado.



Ya en la ventanilla de migración debe haber un metro de distancia entre los oficiales y los pasajeros. En estas áreas, sobra decir, estará prohibido el consumo de alimentos o bebidas.



El uso de los carruseles de equipaje debe ser maximizado para limitar la concentración de pasajeros y en lo posible deben asignarse zonas específicas para vuelos procedentes de zonas de alto riesgo.

