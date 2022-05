La proteína es un complemento hecho con suero de leche que tiene como principal objetivo proporcionarle al cuerpo aquellos nutrientes faltantes de acuerdo a su actividad física. Suele ser muy común que grandes deportistas y atletas consuman proteína en batidos o barras, pero es muy importante saber tomarla correctamente.



(Siga leyendo: Espirulina: ¿realmente sirve este suplemento para perder peso?)



Generalmente, este tipo de suplementos suelen ser utilizados por las personas que están bajo un régimen alimenticio, que se encuentran realizando ejercicio de alto impacto, que buscan aumentar masa muscular o que quieren bajar de peso.



(Además: Descubren una proteína que reduce el riesgo de obesidad)

Existe proteína para ganar masa muscular y también para perder peso. La cantidad que un adulto debe ingerir depende de factores como la edad, el peso y la altura. A la hora de aumentar músculo es importante tener un régimen nutricional coherente para propiciar el crecimiento de nuevas células.



(De su interés: Calambres musculares, ¿qué vitaminas ayudan a prevenirlos?)



De acuerdo con un estudio realizado por The Journal Of Nutrition, la cantidad de proteína en polvo que debe consumir una persona para este fin es de 30 gramos además de tener una dieta rica en aminoácidos.



Otro estudio afirmó que ingerir 0.8 gramos de proteína por kilo ayuda a quemar grasa.



No es un ingrediente mágico y debe estar recetada por un especialista, puesto que usualmente una porción de proteína en polvo mezclada con agua contiene cerca de 110 calorías, pero si al batido se le agrega leche o alguna fruta ese índice podría escalar hasta las 300 calorías o más.



Según expertos, consumir demasiada proteína no es saludable. el cuerpo no tiene la capacidad para almacenar la proteína y luego de satisfacer sus necesidades, lo adicional funciona como energía o se deposita como grasa en el cuerpo.



(Lea también: Hallan un tipo de proteína que puede matar al feto en embarazo)



Por esta razón, si se consume este tipo de suplementos de proteínas regularmente, pero no se realiza ningún tipo de ejercicio para quemar ese porcentaje calórico que se añade a la dieta, eventualmente se verá un incremento en el peso debido a la grasa acumulada en la que se ha transformado esa reserva de energía adicional.

Más noticias de Salud

-Hallan proteína que puede ser objetivo terapéutico contra la obesidad









-¿Qué produce colágeno en el cuerpo?