Próstata: conozca los síntomas que alertan de manera temprana la enfermedad

El cáncer de próstata es una de las principales enfermedades que afecta a los hombres mayores de 50 años en el mundo y Colombia no es la excepción.



De acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, en Colombia cada año se diagnostican más de 15.000 casos y mueren alrededor de 4.000 hombres por este tipo de cáncer.



Durante mucho tiempo, esta enfermedad fue considerada leve, sin embargo, se ha descubierto que puede complicarse si se detecta y/o se trata de manera tardía.



Al respecto, el doctor Hecto Posso, Líder Médico en Oncología, menciona que “constantemente se realizan esfuerzos para concientizar a los colombianos sobre el cuidado de su salud, explicando que tener un momento incómodo pero necesario puede salvar su vida".



Este tipo de cáncer ocurre cuando las células comienzan a crecer de forma descontrolada y maligna en los tejidos de la próstata. La próstata es una glándula del tamaño de una nuez, ubicada entre la vejiga y el órgano reproductor masculino. Produce líquido seminal que protege, nutre los espermatozoides y se expulsa con la eyaculación.



Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, los factores de riesgo, los cuales no se pueden controlar, están asociados principalmente con la edad, la raza y antecedentes familiares. Pero también están aquellos factores que sí se pueden modificar como: fumar, el sobrepeso u obesidad, la inactividad física, deficiente alimentación en vitaminas y nutrientes, consumo excesivo de alcohol, infecciones o inflamación de la próstata.



Si tiene alguno de los siguientes síntomas, consulte a su médico de inmediato:



- Dificultad para comenzar a orinar.

- Flujo de orina débil o interrumpido.

- Micción con frecuencia, especialmente por la noche.

- Dificultad para vaciar la vejiga por completo.

- Dolor o ardor al orinar.

- Sangre en la orina o el semen.

- Dolor persistente en la espalda, las caderas o la pelvis.

- Dolor al eyacular.



Tenga en cuenta que estos síntomas pueden ser producto de otras afecciones distintas al cáncer de próstata.



Según el doctor Posso, “los hombres sanos mayores de 50 años o mayores de 40 años con familiares que presenten antecedentes de cáncer deben seguir las recomendaciones de los expertos para realizarse pruebas de detección temprana de la

enfermedad y estar atentos ante signos como dificultad para orinar, flujo de orina débil o interrumpido, micción frecuente especialmente en las noches, dificultad para orinar completamente, dolor o ardor al orinar, sangre en la orina o el semen, dolor persistente en caderas o pelvis y dolor al eyacular. Cabe destacar que al presentar alguno de estos síntomas se debe acudir al médico quien por medio de exámenes hará un preciso ya que no en todas las ocasiones el resultado es cáncer de próstata".



El cáncer de próstata suele iniciar como una enfermedad que no produce síntomas. Por este motivo múltiples guías de tratamiento recomiendan que el tamizaje (tacto rectal y toma de antígeno prostático especifico en sangre) sea iniciado a partir de los 50 años, sin embargo, pacientes con factores de riesgo o con antecedentes de mutaciones en el gen BRCA 2 deberían iniciar exámenes periódicos desde los 40 años.

