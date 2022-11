El presidente Gustavo Petro lanza hoy en Aracataca (Magdalena), el Modelo Preventivo y Predictivo de Salud. Durante su discurso de apertura resaltó que el sistema de salud en Colombia debe ser un pilar del derecho universal, la clase de sistema que "no clasifica a las personas".

El presidente también destacó que si bien existe una noción generalizada sobre un sistema de salud eficiente en Colombia, es tan solo un modelo efectivo para la clase media y quienes tienen capacidad de pago. Resaltó que la inmensa mayoría de la población no puede costear estos servicios y esto aumenta las probabilidades de morir de una persona.



Al respecto, el jefe de Estado mencionó que existen varias desigualdades en la prestación de servicios en el actual sistema de salud.



“Cuando la salud es un mercado, como todo mercado: es una oferta, una demanda y un precio. El mercado siempre tiene un precio, el bien que se ofrece tiene un precio y quien lo demanda, si tiene con qué pagarlo, lo compra, pero si no tiene con qué pagarlo, simplemente no lo compra”, dijo Petro.



Asimismo, enfatizó en la importancia de los indicadores para comparar otros sistemas de salud en los que “de acuerdo con la Ocde, la tasa de mortalidad ocupa el puesto 28 entre 48 países, con una tasa del 20,2”, y agregó que esto se da “porque cuando se detecta el primer síntoma de cáncer, la mujer solo obtiene, en promedio, el primer

tratamiento 106 días después”.

Al finalizar su discurso mencionó que el programa dará inicio con mil equipos y el objetivo es llegar a 20.000 equipos médicos, compuesto por un médico, una médica,

un psicólogo, una enfermera y varias enfermeras y enfermeros auxiliares.



“Estoy convencido que así caería los indicadores de la mortalidad. Estoy convencido que así dejaríamos de ser de los peores sistemas de salud del mundo, pero lo más importante: estoy convencido que así se salvarían millones de personas de morir prematuramente”, concluyó.

Sobre el Modelo Preventivo

Sobre este nuevo modelo que propone la cartera sanitaria, se identifican tres conceptos claves para la implementación de este sistema: el primero es la promoción de estructuras y prácticas que favorezcan los pilares del “buen vivir” y fortalezcan la salud de la población.



El segundo es la identificación oportuna de las condiciones que amenazan a la salud y el bienestar de las familias, así como la implementación de acciones dirigidas a la mitigación y superación de las mismas.



Por último, el modelo tiene un tercer pilar que se basa en predecir, con base en un sistema único de información, estudio y monitoreo, las tendencias y dinámicas bajo las que se mueve la salud de las diferentes poblaciones del país.

