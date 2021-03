Farmacéuticas advierten escasez de materias primas para vacunas

Más de cien farmacéuticas y otros actores del sector sanitario cerraron este martes dos días de reuniones para estudiar cómo aumentar la producción de vacunas contra el covid-19, aunque subrayaron que la enorme escala de dosis que se necesita empieza a producir escasez de algunas de las materias primas requeridas.

En la reunión, organizada por Chatham House (y que por ello sigue rigurosas reglas de confidencialidad), se subrayó el difícil reto que supone producir todas las vacunas proyectadas, una labor que según destacaron asistentes al encuentro no tiene precedentes.



“Las compañías anticipan para este año una producción de entre 10.000 y 14.000 millones de dosis de vacunas anticovid, cuando en años normales se fabrican entre 3.500 y 4.500 millones de dosis de todas las otras vacunas sumadas”, destacó en rueda de prensa posterior a las reuniones Richard Hatchett, consejero delegado de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias.



El director general de la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Fármacos (IFPMA), Thomas Cueni, agregó que en el encuentro todas las firmas mostraron su compromiso para aumentar la producción de dosis anticovid, pese a las crecientes dificultades.



En este sentido, Hatchett también consideró preocupante que algunos países, ante los problemas de abastecimiento de vacunas y materias primas para su fabricación, hayan considerado limitaciones a la exportación, algo que en su opinión podría afectar también a la distribución de otros productos médicos.



Según IFPMA, se necesita “un urgente diálogo abierto entre fabricantes, distribuidores, organizaciones internacionales y gobiernos para enfrentar esta escasez de materias primas para que no interrumpan la producción de vacunas”.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que sólo se han administrado por ahora en el mundo unos 268 millones de dosis, lejos de las 10.000 millones que se necesitarían aproximadamente para inmunizar a un 70 por ciento de la población mundial, mínimo necesario para conseguir la inmunidad de grupo.



Los once fabricantes, cuyos tratamientos ya están siendo usados clínicamente contra la COVID-19, han producido por ahora unos 400 millones de dosis, siendo Pfizer la que ha fabricado un mayor número (119 millones), seguida de Sinovac (91 millones) y AstraZeneca (83 millones), según cifras presentadas en el encuentro.



EFE