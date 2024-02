Probióticos y prebióticos: lo que debe saber a la hora de regular la salud intestinal

Los probióticos y prebióticos desempeñan un papel crucial en la regulación de la salud intestinal, contribuyendo de manera significativa al equilibrio del microbioma. Estos elementos, aunque diferentes en función y origen, colaboran para mantener un sistema digestivo saludable.

Los probióticos son microorganismos vivos beneficiosos que, cuando se consumen en cantidades adecuadas, pueden conferir beneficios para la salud del huésped. Entre ellos se encuentran cepas de bacterias como el Lactobacillus y el Bifidobacterium, conocidos por mejorar la flora intestinal y fortalecer las defensas del organismo.

Además de fortalecer la función intestinal, estos elementos pueden ayudar a prevenir trastornos gastrointestinales. Foto: iStock

Por otro lado, los prebióticos son sustancias no digeribles que estimulan el crecimiento y la actividad de bacterias benéficas en el intestino. Fibras alimentarias como la inulina y los fructooligosacáridos son ejemplos de prebióticos que favorecen el desarrollo de una microbiota equilibrada. Estos compuestos no solo actúan como alimento para los probióticos, sino que también ayudan a mantener un ambiente intestinal óptimo.



La combinación de probióticos y prebióticos, conocida como simbióticos, maximiza sus beneficios al colaborar en sinergia para mejorar la salud digestiva. Además de fortalecer la función intestinal, estos elementos pueden ayudar a prevenir trastornos gastrointestinales, mejorar la absorción de nutrientes y modular el sistema inmunológico.



La adopción de una dieta balanceada que incluya fuentes naturales de estos componentes, como yogures, probióticos, kéfir, ajo, cebolla y plátanos, puede ser una estrategia eficaz para promover la salud intestinal.



De acuerdo con la Clínica Mayo, se han agregado probióticos y prebióticos en algunos alimentos que ya están disponibles como suplementos alimentarios.



Además, está investigando la relación de la microbiota intestinal con las enfermedades. Los beneficios para la salud de los probióticos y prebióticos actualmente disponibles no se han probado de manera concluyente.



"Sin embargo, los efectos secundarios son poco frecuentes y la mayoría de los adultos sanos pueden incorporar con seguridad alimentos que contienen prebióticos y probióticos a su alimentación. Las investigaciones futuras pueden conducir a probióticos avanzados con mayor potencial para mejorar la salud", explica Katherine Zeratsky, editora especialista en la guía de nutrición y alimentación saludable de la Clínica Mayo.



Comprender la importancia de los probióticos y prebióticos en la regulación de la salud intestinal es esencial para mantener un equilibrio adecuado en el sistema digestivo. La incorporación consciente de alimentos ricos en estos elementos puede ser una estrategia valiosa para promover la salud gastrointestinal y contribuir al bienestar general del individuo.

