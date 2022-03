Los productores de la primera vacuna intranasal cubana contra la covid-19 pedirán "en las próximas semanas" a la autoridad sanitaria nacional la autorización para su uso de emergencia "como dosis de refuerzo", informó este jueves el diario oficial Granma.



El candidato vacunal Mambisa, desarrollado por el estatal Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), cuenta según sus fabricantes con las ventajas de no tener que ser inyectado y de bloquear al SARS-CoV2 por su principal puerta de entrada en el organismo, la nariz.



La autorización al Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) de Cuba se solicitará una vez culminen los ensayos clínicos de Mambisa, la potencial cuarta vacuna cubana contra el coronavirus.



Actualmente Mambisa se está empleando en dos estudios, en combinación con la vacuna Abdala, otra fórmula contra la covid del CIGB.



El director de Investigaciones Biomédicas del CIGB, Gerardo Guillén Nieto, se mostró satisfecho en declaraciones a Granma por los resultados obtenidos hasta el momento. Mambisa es uno de los once candidatos vacunales contra la covid en todo el mundo de administración nasal, explicó Guillén. Sin embargo, agregó, es el "único obtenido por ingeniería genética", con "proteína recombinante" con más del "99 % de pureza", por lo que lo consideró "un fármaco muy seguro".



El antígeno de Mambisa contra el SARS-CoV2 es el mismo que el de Abdala, que ya obtuvo el autorizo de emergencia del CECMED y se ha inoculado en más de ocho millones de cubanos.



Cuba, que no ha comprado vacunas en el extranjero, sino que ha desarrollado sus propias fórmulas en el complejo biofarmacéutico estatal. Actualmente está administrando tres vacunas distintas (Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus) a su población a partir de 2 años en una campaña masiva.



Unos 10 millones de cubanos, sobre una población total de 11,2 millones de personas, ha recibido ya la pauta completa de inmunización en el país. Suponen el 90 % de la población total y el 95 % de la población. Además, unos 6,2 millones de personas han recibido asimismo la dosis de refuerzo.

