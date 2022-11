El Ministerio de Salud y Protección Social, el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) y la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor (ACED), se unieron en la realización

del primer Encuentro Nacional del Uso de Opioides, optimizando el acceso a los servicios de salud en Colombia.



(Lea también: Científicos identifican molécula que podría ayudar a tratar el Parkinson)

“Los opioides son un grupo amplio de medicamentos analgésicos esenciales para el alivio del dolor, generalmente usados en condiciones médicas como trauma, cirugías, cáncer y similares padecimientos. La eficacia de los medicamentos opioides está relacionada con su capacidad de actuar sobre el sistema nervioso modulando la respuesta al dolor”, asegura Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud.



“Los opioides son objeto de consumo con fines no médicos ni justificados, por tanto se presenta desvió y producción ilegal alrededor del mundo", agregó.



"El uso responsable de estas sustancias es un gran desafío a nivel mundial y exige que los países realicen un balance adecuado que permita garantizar el acceso y disponibilidad a las personas que los requieren y, a la vez, evitar el riesgo de ser utilizados sin prescripción médica”, precisó Bautista.



En el caso de Colombia, los medicamentos tipo opioide utilizados para el manejo del dolor son vigilados y controlados por el Ministerio de Salud y Protección Social a través del Fondo Nacional de Estupefacientes – FNE.



Como marco regulatorio del uso de este tipo de sustancias se cuenta con la Resolución 1478 de 2006, que describe los requisitos para las actividades relacionadas con las sustancias controladas entre las que se incluyen las de tipo opioide.

(Le recomendamos: El 78 % de víctimas de violencia física durante 2021 en Colombia fueron mujeres)



El encuentro, realizado de igual forma con el propósito de continuar con las estrategias para el uso seguro de medicamentos, incluyó la participación de expertos con reconocida experiencia en el manejo del dolor, el uso racional de opioides, y desde luego el trabajo en el análisis y estudio sobre el abuso y dependencia de estos medicamentos.



Durante su intervención, Felipe Mejía Sánchez, presidente de ACED manifestó que hay un ascenso vertiginoso de la patología dolorosa que el covid-19 dejó, como síndrome del túnel carpiano, cervicalgias y lumbalgias.



"Y esto genera mayor consumo de medicamentos y esquemas inadecuados o subtratamientos que cronifican el dolor y lo vuelve más refractario", dijo.



Y agregó que “los opioides son necesarios para el manejo del dolor, pero como todo, el paciente es un individuo distinto al otro en todos los aspectos y no podemos caracterizar que voy a utilizar tramadol o morfina para todos los pacientes".



Por su parte, al valorar la cantidad de opioides formulada en el país, la especialista del Fondo Nacional de Estupefacientes, Andrea Rincón Carvajal, aseguró que “la última formulación de opioides en Colombia fue de 6.5 miligramos per cápita, que es muy baja, más para un país que es de mediano ingreso, lo que significa que no estamos manejando el dolor como debería ser.



"La gran invitación es a educarnos y no tenerle miedo a los opioides, formando a los médicos, abriendo más farmacias y llegando a la mayor población posible. Los opioides son de respeto, pero finalmente lo positivo es mucho más que lo negativo”, finalizó.

Más noticias