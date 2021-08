Prevención covid-19: ¿cada cuánto debo cambiar el tapabocas?

Tras la aparición del covid-19, la Organización Mundial para la Salud (OMS) recomendó el uso obligatorio de tapabocas para evitar la propagación del virus. Al respecto, ha calificado este elemento como uno de las principales barreras para el contagio, además del distanciamiento físico y otras medidas de bioseguridad.

Después de más de un año de haberse registrado el primer caso de coronavirus en el país, resulta importante seguir con los cuidados y el uso de este tipo de objetos que previenen la transmisión generalizada.



Respecto a la duración del tapabocas y cada cuánto debería cambiarse, el Ministerio de Salud ha establecido que esto depende del material de la mascarilla.



(Lea también: CNN despide a empleados que fueron a trabajar sin haber sido vacunados).

Tapabocas de uso no hospitalario

Facebook Twitter Linkedin

Tapabocas diseñado por Clarissa Rosania en tela quirúrgica de tres capas y cubrimiento antifluido. Foto: Cortesía de diseñadores

Este tipo de mascarilla, que suele ser de tela u otros materiales distintos a los quirúrgicos, debe lavarse después de un uso continuo de ocho horas. Después de retirarlo, se recomienda mantener en una bolsa hasta el momento en que vaya a ser lavado.



La carga de contaminación del mismo dependerá del tipo de tela que se esté utilizando.



El Ministerio de Salud también aclara que este no debe usarse en niños pequeños menores de 2 años ni en personas inconscientes o incapacitadas que no puedan retirarselo por sus propios medios.

Tapabocas quirúrgicos

Facebook Twitter Linkedin

¿Me pueden multar si no uso el tapabocas dentro del vehículo? Foto: iStock

Este tipo de mascarillas pueden utilizarse durante un día completo siempre y cuando no esté húmedo, sucio o roto. Si llegara a presentar alguna de estas características, el ministerio recomienda retirarlo y eliminarlo.



A su vez, son tapabocas que no se deben reutilizarse e inmediatamente después de su retiro, debe desecharlo y lavarse las manos con agua y jabón.



(Además: No, vacunas como Pfizer y Moderna no hacen crecer los senos).



En caso de que no se vaya a utilizar de forma inmediata, se recomienda mantenerlo en su empaque original para evitar que se contamine. Por ello, debe abstenerse de guardarlo sin empaque en el bolso o los bolsillos.



Además, si necesita quitárselo por un momento, no se debe dejar encima de cualquier superficie como pesas, repisas, o demás.

Tapabocas N95 O FFP2

Este tipo de mascarillas son de alta eficiencia y son de uso para el personal médico o asistencial. No se recomienda su reutilización a pesar de que no hay estudios qué evalúen la duración efectiva de este tapabocas.



Por eso, en caso de falta de insumos y de ser necesario usarlo más de una vez, el ministerio sugiere que se utilice máximo cinco veces. La postura debe tener una duración de aproximadamente ocho horas continuas.

¿Dónde debe utilizar tapabocas?

El Ministerio de Salud también determinó que hay unos lugares específicos donde es de obligatorio uso el tapabocas, aún si se ha contraído el virus anteriormente o si completó el esquema de inmunización. Estos sitios son:



-Sistema de transporte público, como buses, taxis o TransMilenio.

-Lugares de afluencia masiva de personas como supermercados, bancos, farmacias y demás.

-Lugares donde no sea posible mantener la distancia mínima de 1 metro.

Más noticias

-Por 20 segundos salva a discapacitado que había caído a los rieles del tren

​

-La tercera dosis de la vacuna contra el covid se abre paso en Europa

​

-Joven quedó petrificada tras beber trago que le ofreció hombre en un bar



Tendencias EL TIEMPO