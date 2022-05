La presión arterial alta o hipertensión es una afección frecuente en la que la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias es lo suficientemente alta como para poder causar problemas de salud.



La presión arterial está determinada tanto por la cantidad de sangre que el corazón bombea como por el grado de resistencia al flujo de la sangre en las arterias.



Según un informe del Ministerio de Salud y Protección Social, cuatro de cada diez adultos en el mundo padece hipertensión arterial.



Esta proporción aumenta con la edad: mientras en el grupo etáreo de 20 a 40 años se puede hallar hipertensión arterial en el 10% de ellos, de los 50 a 60 años esta proporción se incrementa al 50%. Una de cada 5 personas tiene prehipertensión.



A pesar de la eficacia de los medicamentos disponibles para su tratamiento y del bajo costo para controlarla, existen bajas tasas de tratamiento y control de la enfermedad en pacientes diagnosticados. Los estudios muestran que 1 de cada tres personas hipertensas no logran mantener sus cifras por debajo de 140/90.



La presión arterial se mide a través de dos parámetros. La tensión sistólica es aquella que mide el flujo sanguíneo cuando el corazón bombea hacia las arterias. La presión diastólica es la tensión que hay entre latido y latido del corazón.



Los niveles recomendables de tensión arterial sistólica en mayores de edad dependen de cada persona, pero se sitúan genéricamente alrededor de 120 mm Hg, mientras que en la diastólica deben estar cerca de 80 mm Hg.



Por tanto, si nuestra tensión arterial está por debajo de los 90/60 mm Hg tenemos la tensión baja y si está por encima de los 140/90 mm Hg tenemos hipertensión.



Los valores recomendables genéricamente son indicativos, ya que los niveles aconsejables para adultos dependen de la edad y del género y varían lentamente con el paso del tiempo.



Algunos indicadores generales son:



Hasta 12 meses: 90/60 mm Hg



1-5 años: 95/65 mm Hg



6-13 años: 105/70 mm Hg



14-19 años: 117/77 mm Hg



20-60 años: 120/80 mm Hg



Mayores de 60 años: 140/90 mm Hg



Los medicamentos para la presión arterial, como los betabloqueantes o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ayudarán a una persona a bajar y mantener su presión arterial. Sin embargo, una persona siempre debe tomar el medicamento de acuerdo con las indicaciones del médico. Los medicamentos pueden ser una buena opción para las personas cuya presión arterial no responde a otras intervenciones.



Tenga en cuenta los valores deben estar estables, de lo contrario la presión arterial puede producir lesiones en el cerebro, corazón, ojos y riñones. Estas lesiones pueden ser de distinta gravedad y llegar incluso a provocar la muerte o la invalidez. Es muy importante conocer los niveles de tensión arterial durante toda la vida.

