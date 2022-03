El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, dijo que la progresión de la pandemia muestra “en este cuarto pico una reducción importante”, lo cual permite tener una tranquilidad en el mantenimiento de este nivel bajo de afectación que se inicia a nivel nacional.



El jefe de la cartera de Salud indicó que “todavía es una incógnita cuánto tiempo va a durar esto”, teniendo en cuenta que a nivel mundial existen posibilidades de nuevas variantes, pero hay confianza en las coberturas de vacunación.



“Lo que procede es continuar el proceso de vacunación, especialmente en los niños, porque no estamos avanzando al ritmo deseado, así como la vacunación en zonas aisladas del país, donde podremos aplicar las dosis Janssen”, afirmó.



Hace algunos días Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, ratificó que Colombia continúa en un claro descenso del cuarto pico a nivel nacional. Además, aseguró que la situación epidemiológica es favorable con una consolidación de la tendencia a la baja en la positividad y fallecimientos.



Sin embargo, advirtió que "hay incertidumbre todavía sobre el comportamiento de la subvariante de ómicron, principalmente de la segunda subvariante; pero todo parece indicar que, si bien esta es algo más contagiosa que la ómicron original, también parece ser que la respuesta de aquellas personas que se expusieron a la ómicron inicialmente, también se protegen contra sus distintas subvariantes".



Asimismo, recordó que la combinación de vacuna y exposición natural genera una inmunidad híbrida con una protección importante. De igual manera, reiteró que es necesario seguir ampliando la protección en grupos de riesgo, al tiempo que se avanza en los demás grupos, no solo en esquema inicial, sino en la dosis de refuerzo. "El refuerzo no es opcional y hay que incrementarlo", dijo.



Julián Fernández resaltó la necesidad de fortalecer la vigilancia comunitaria, especialmente en zonas de alta movilidad humana, por lo que los perfiles de estos rastreadores deben vincularse a los equipos de vigilancia epidemiológica de los territorios, en el marco de los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, para mantener la capacidad.

Por cada paciente covid en UCI hay 10 no covid

“Un dato muy importante a resaltar es que la fuente de infección relacionada es del 68, 85 %, esto quiere decir que se están captando rápidamente los contactos estrechos que se convierten en nuevos casos”, dijo María Belén Jaimes, coordinadora del Grupo de Vigilancia en Salud Pública.



Quien reiteró la necesidad de la dosis de refuerzo, especialmente en población de riesgo, como lo son los adultos mayores. Si bien durante el cuarto pico las tasas de mortalidad por covid fueron inferiores a los picos anteriores, los mayores de 80 años, que habían salido del primer lugar, volvieron a liderar las cifras de pérdidas de vidas por el virus, y aunque hay una tendencia a la reducción, es prioritario que esta población acceda al refuerzo.



Jaimes destacó que, en cuanto al comportamiento de las camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el país “vemos que la relación entre ocupación de camas UCI de casos no covid vs. casos covid, tenemos ya una relación de 10 casos no covid por cada caso covid que están ocupando las camas UCI”.



Este aumento progresivo, que es muy favorable, no se había dado desde antes de diciembre de 2021. Asimismo, el comportamiento de ocupación de camas de hospitalización general y urgencias es muy similar al de UCI, manteniendo una estabilidad.



Esta situación es consistente en prácticamente en todo el territorio nacional y da un parte positivo e invita a seguir la protección con la vacunación y las medidas de bioseguridad.

