La presencia de sangre en el semen (lo que se denomina hematospermia, porque aparecen mezclados los espermatozoides con sangre en el semen) puede ser un síntoma alarmante, aunque generalmente no es un signo de un problema grave, de acuerdo con los Manuales Merck de diagnóstico y cuidado.



La presencia de sangre en el semen no suele ser un signo de cáncer y no afecta a la función sexual.

El semen está formado por los espermatozoides almacenados en el epidídimo y líquido de las vesículas seminales, la próstata y las pequeñas glándulas mucosas que proporcionan fluidos que nutren los espermatozoides. Por tanto, la sangre puede proceder de un trastorno en cualquiera de estas estructuras.



De acuerdo con Geetha Maddukuri, doctora en la Universidad de Saint Louis y quien escribió el artículo de los manuales Merck, existen algunos síntomas que podrían llegar a ser motivo de preocupación. Entre estos, la experta destaca el sangrado que dura más de 1 mes (a menos que se haya practicado recientemente una biopsia de próstata) y la aparición de una masa que se puede palpar en el escroto.



Resulta de fundamental importancia consultar con un médico profesional al respecto, antes de sacar cualquier tipo de conclusión. Según Maddukuri, los varones sin signos de alarma y menores de 35 años no necesitan acudir al médico a menos que tengan otros síntomas, como dolor en el escroto o la ingle, o dolor al orinar.



En la mayoría de los casos, especialmente en los hombres de menos de 35 a 40 años, y en aquellos a los que se les realizó recientemente una biopsia de próstata, la presencia de sangre en el semen no es grave y se suele resolver por sí sola.



La experta asegura que, generalmente, se realizan análisis y cultivos de orina y no son necesarias más pruebas a menos que el paciente presente síntomas urinarios que sugieran una infección u otra enfermedad.



Cabe aclarar que, si el médico sospecha de ciertos trastornos potencialmente graves, se suelen realizar otras pruebas complementarias como, por ejemplo, aquellas que se usan para detectar el cáncer de próstata en varones mayores de 40.

Más noticias de Salud