Preocupaciones y miedos de los médicos ante un reto sin precedentes

Ad portas de enfrentar masivamente en hospitales y clínicas la amenaza sin precedentes que es la covid-19, no son pocos los médicos y profesionales de la salud en Colombia que, no obstante su formación y el compromiso inherente con sus profesiones, manifiestan inquietudes frente a las condiciones de trabajo y los riesgos que representa atender a la población afectada.

Coinciden en que, además de aplausos en una ventana, requieren con urgencia elementos de protección integral e insumos para llegar con la máxima eficiencia a todos los necesitados.



Y este clamor no es en falso ni sustentado en temores vanos porque muchos le han hecho saber a este diario que apenas cuentan con recursos básicos en inventarios en un buen número de entidades hospitalarias que contrastan con los escenarios crecientes de demanda que plantea la pandemia en el país.

También se suman los ejemplos de lo que está ocurriendo en los principales focos de enfermedad en el mundo. En Italia, más de 5.000 profesionales del sector sanitario están infectados actualmente con el nuevo coronavirus. En España esa cifra asciende a 6.500 profesionales afectados, según han denunciado sindicatos. Y en Nueva York, la falta de materiales de protección que viven muchos trabajadores de la salud se hizo evidente en una foto viral en la que enfermeras del Mt. Sinai West aparecen cubiertas con bolsas de plástico para protegerse del virus al no disponer de suficientes vestimentas adecuadas.



Estos casos, según médicos de urgencias como Carlos Mario Pulido, son evidencias en momentos en que en dichos lugares aún no se ha controlado la epidemia. Aun siendo países desarrollados, sus casos se proyectan sobre un sistema de salud colombiano que normalmente se encuentra al límite escenarios catastróficos no solo para los pacientes sino también para los profesionales.

Vale recordar que en Colombia existen cerca de 115.000 médicos, para una tasa de 2,7 por 1.000 habitantes (lejos de la mayoría de países de la Ocde), de los cuales 27.000 son especialistas. En España la proporción de médicos es de 3,9 y en Italia 4 por cada 1.000 personas.



“Por eso hay que corregir de manera urgente las falencias y la escasez”, afirma.

Pulido pone el dedo en la llaga porque no se trata solo de la grave la carencia de unidades de cuidados intensivos y de respiradores –que de por sí escasean en todo el mundo– sino de herramientas fundamentales como tapabocas, trajes adecuados, gafas, caretas y, lo que es peor, unas condiciones laborales dignas.



Para la muestra está que de acuerdo con el monitoreo a los servicios de urgencias que realizó la Defensoría del Pueblo el año pasado, en compañía de EL TIEMPO, solo la mitad de los profesionales de la salud que laboran en estos espacios cuentan con una vinculación laboral estable. “Son innumerables los médicos que tienen contratos de prestación de servicios y están desprotegidos del amparo de las entidades para las cuales trabajan”, afirma Elizabeth Beltrán, médica salubrista.



También está en la mente de los profesionales de la salud la angustia natural que genera enfrentar a un desconocido muy agresivo, como es la covid-19, y la presión de sus familias que por extensión sienten temor por posibles desenlaces que pesan mucho en la cotidianidad, le dijeron varios médicos y enfermeras a este diario.



Frente a esta situación, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, ha manifestado que, consciente de esta situación, no ha ahorrado esfuerzos para ajustar sobre la marcha estas falencias. Por eso ordenó orientar recursos hacia todas las instituciones para que prioricen de manera urgente la seguridad de los trabajadores del sector, la cobertura amplia en riesgos laborales y los soportes económicos que les equilibren las fragilidades en sus entornos laborales.

CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ Y RONNY SUÁREZ

SALUD