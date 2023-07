El preinfarto es un término que se utiliza como sinónimo de una condición llamada angina de pecho. Esta puede ser estable o inestable, siendo esta última más grave, pues puede tratarse de la antesala a un infarto.



Aunque se le considera una condición menos peligrosa, es señal de un desajuste en el funcionamiento del corazón y si algo está fallando debe prestarle atención.

De interés: (Taquicardias nocturnas: estos consejos pueden ayudarle a controlarlas)

Lea acá: (Insuficiencia cardíaca congestiva: ¿cuáles son los síntomas y el tratamiento?)



El Dr. Dante Lindefjeld, cardiólogo del Centro de Enfermedades Cardiovasculares de Clínica Universidad de los Andes, señaló en un artículo de la institución que “el dolor en el pecho, llamado angina, es el síntoma más clásico de un infarto agudo al miocardio".



"Este se caracteriza por una opresión en el lado izquierdo o en el centro del pecho, el dolor puede irradiarse hacia el cuello, la mandíbula y el brazo izquierdo. Habitualmente, también se acompaña de sensación de cansancio, sudoración profusa, náuseas, vómitos, entre otros”, mencionó.



Pero no siempre se presenta el dolor repentino en el pecho que causa un desplome de la persona. Hay síntomas que pueden ser mucho más sutiles y aparecer en varios momentos.



El Instituto del Corazón de Texas alerta sobre otras señales:



-Molestia constante que parece indigestión.



- Presión incómoda del pecho que irradia a los hombros, los brazos, el cuello, la mandíbula o la espalda.



- Mareo, desmayo, sudor o malestar de estómago.



- Dificultad para respirar sin que haya una explicación.



-Ansiedad, debilidad, náuseas o cansancio inexplicables.



- Conciencia de tener alteraciones de los latidos normales del corazón.



- Sudor inexplicable



- Palidez de la piel.

"Si el dolor dura menos de 10 minutos, es probable que el daño al músculo cardíaco sea imperceptible, tanto con exámenes de imágenes como de laboratorio. En este caso, se está ante un preinfarto. Pero si dura más de eso, es altamente probable que la oclusión cause daño al músculo cardíaco y se convierta en un infarto", explica el doctor Lindefjeld.



Muchas personas no relacionan estos síntomas a un ataque cardíaco y no buscan atención médica temprana, pero si usted tiene alguno de estos síntomas o varios, durante cinco minutos o más debe ir al médico de inmediato.



El especialista asegura que hay actuar con rapidez para evitar un daño masivo al corazón.



Siga leyendo: (Cuidado: el calor tiene importantes efectos en su corazón y salud cardíaca)

La angina de pecho es un síntoma de la enfermedad de las arterias coronarias y se produce cuando no hay suficiente flujo de sangre al corazón.



Aunque usted puede aprender a predecir cuándo tendrá síntomas si la angina es estable, lo mejor es que no le reste importancia y visite a un médico, quien le indicará el tratamiento y los cuidados que debe seguir.



Recuerde que la angina de pecho inestable es una emergencia y puede indicar que usted está teniendo un ataque al corazón, como señala el portal especializado 'Cigna'.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO