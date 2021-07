Precocidad en el catre / Sexo con Esther

Que más de la tercera parte de los adolescentes no confíen en su familia para hablar de sexualidad debe encender las alarmas, no tanto –como considerarían algunos– para frenar su actividad de la planta baja, sino para garantizar que este sea pleno, gratificante y en condiciones de seguridad.

Lo anterior en razón a que un estudio español acaba de demostrar que si bien la edad media de la primera relación sexual con penetración es de algo más de 13 años, casi un 40 por ciento no utiliza métodos anticonceptivos de manera regular e incluso la cuarta parte de los jóvenes recurren a las píldoras de emergencia. Por si fuera poco, menos del 10 por ciento de los menores encuestados manifestaron que durante su educación primaria recibieron algunas orientaciones de tipo sexual.



Sin embargo, el 83 por ciento se considera muy formado en asuntos del catre, aunque la tercera parte expresó la necesidad de tener más información sobre infecciones de transmisión sexual (ITS).



La complicación surge cuando al concretar sus fuentes de información, el 35 por ciento manifestó que recurría a los amigos, uno de cada cinco soluciona sus inquietudes a través de la red y en la misma proporción acuden a sus padres.



Ahora, saber que casi la décima parte de los adolescentes tuvo su primera relación por influencia de alguien externo a ellos y que el 16 por ciento se dejaría convencer para no usar preservativos son resultados que vale la pena escudriñar, dado el impacto que tienen, sumados a que la baja autoestima y la carencia de confianza en su entorno influyen en las conductas sexuales de riesgo.



Por todo lo anterior y sin mojigaterías, aquí resulta imprescindible reforzar la educación en temas de sexualidad desde la niñez y con abordajes sin tapujos, acordes con los tiempos que corren. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO