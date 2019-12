Las cinco medidas que le salvarán la vida en carretera

Es época de vacaciones y, por supuesto, de viajes por carretera. Para nadie es un secreto que también es un período de accidentes. En la pasada temporada de Navidad y año nuevo, 763 personas murieron y 3.606 resultaron heridas en el país. El agravante es que muchos de ellos, si no todos, hubieran podido evitarse si se aplicaran sin ningún tipo de esguince todas las medidas que de manera reiterada se hacen desde diferentes orillas.

Como la idea es insistir en este tema, en procura de aplanar las curvas de estas estadísticas fatales, aquí van las cinco medidas que si no se cumplen, lo más seguro es que quien las omita pasará a convertirse en un número más de este conteo.



Estas no incluyen cosas obvias como la de abrocharse el cinturón, no distraer al conductor, planificar bien el viaje y llevar el botiquín, porque son tan obvias que quien las deje de lado no es apto para ponerse al frente de un vehículo.

1. No conduzca con tragos

Una sola copa de cualquier licor o una cerveza pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte en razón a que el alcohol, en su condición de depresor del sistema nervioso, en cualquier cantidad altera el funcionamiento normal del organismo. Reflejos que se alteran, campos visuales que cambian, percepciones que se modifican y hasta conceptos que se modulan de manera diferente terminan por cambiar la realidad de un conductor que ha bebido.



En tal sentido, no hay ninguna razón para sentarse al volante en estas condiciones. Hacerlo no solo es un acto de irresponsabilidad, sino que linda con el código penal, mucho más si a su cargo hay otras personas en calidad de pasajeros. En síntesis, si va a conducir, no tome y si usted es el pasajero evite dejarse transportar por una persona que haya ingerido licor.



Posdata: muchas veces no basta haber dormido algunas horas, para que el licor se elimine del cuerpo. Si ha bebido hasta la embriaguez, no conduzca antes de 24 horas.

2. No celulares

Si usted va a conducir, por nada del mundo utilice el teléfono celular, ni siquiera para revisar las aplicaciones de orientación sobre las vías. Déjele eso a otra persona. Y si viaja solo, haga el propósito de empaquetarlo lejos de usted para no tener la tentación de usarlo mientras conduce.



Posdata: si tiene que hacer alguna llamada, enviar o leer algún mensaje, detenga el vehículo, realice lo que tiene que hacer y al terminar continúe el viaje. Hágale saber a los suyos que durante el tiempo que está conduciendo no contestará el teléfono.

3. Revise exhaustivamente el carro

Tomar carretera para un viaje, independientemente de la distancia, requiere de un carro en buenas condiciones. No basta la revisión técnico mecánica -que debe hacerse de manera honesta- para garantizar el buen estado del automotor. Así que con tiempo haga examinar el estado general del vehículo, lo que incluye motor, frenos, llantas, conductos, niveles de líquidos, escapes, estado de los cinturones y otros elementos de seguridad.



Posdata: si no sabe de mecánica déjele esta tarea a un experto y no emprenda viaje inmediatamente. Es necesario que pruebe las condiciones del vehículo. Ante cualquier falla y por pequeña que sea, absténgase de usarlo.

4. Duerma bien

Si no ha dormido lo suficiente o se siente cansado no emprenda viaje, hágalo cuando se sienta bien. Si al estar manejando experimenta así sea un mínimo pestañeo o un cierre de ojos involuntario deténgase, en razón a que continuar es un riesgo inminente de muerte.



Los microsueños son instantes en los cuales se pierde la conciencia y así sea mínima la velocidad a la que va puede ser suficiente para provocar un accidente con consecuencias lamentables. No lo piense, descanse.



Posdata: si toma medicamentos que producen somnolencia como antihistamínicos, drogas psiquiátricas, analgésicos de tipo opioide o cualquiera que le genere cansancio, entréguele las llaves a otro. Usted no está en condiciones de conducir y menos por carretera.

5. Respete las señales de tránsito

Esto no es un juego. Los anuncios que determinan los límites de velocidad, el no adelantar y menos en curva, los sitios prohibidos de parqueo, restricciones y desvíos, además de conservar la distancia entre vehículos, no son caprichos. Son órdenes que deben cumplirse, entre muchas otras, al pie de la letra. Las vías no están diseñadas para que usted ponga a prueba sus capacidades, las condiciones del vehículo y mucho menos su vocación de hacerse el vivo. Si no puede acatar todas las señales y reglas de tránsito, retírese del volante.



Posdata: si usted es pasajero y observa que el conductor viola cualquier norma de tránsito por mínima que sea, reclámele y bájese. Su vida está en peligro.

